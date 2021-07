IDŐJÁRÁS: Nem ússzuk meg a hőséget, továbbra is izzadni fogunk

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjjelre és csütörtökre.

ÉJSZAKA: Helyenként beborulhat az ég. Nyugat felől fokozatosan egyre több helyen lehet számítani csapadékra, jégesőre. Hajnalban abbamarad az esőzés, és csökken a felhőzet. Helyenként köd is kialakulhat. A levegő éjjel 21 és 16, a völgyekben 14 fokra is lehűlhet. Északnyugati-északi szél lesz a jellemző (10-30 km/óra), ami viharok során felerősödhet.

CSÜTÖRTÖK: Felhők zavarhatják meg a napsütést. Az ország keleti részén és Zsolna megyében megnövekedhet a felhőtakaró, eső is eshet, zivatarok is előfordulhatnak. Nagyon meleg lesz, a hőmérők 28 és 33, Zsolna megyében pedig 24 és 28 fok körüli hőmérsékletet is mutathatnak. A hegyekben, 1500 méteres magasságban 17 fokra melegszik fel a levegő. Marad az északnyugati szél (5 - 25 km/óra), Közép-Szlovákiában helyenként gyenge lesz a légmozgás, ami zivatarok során viharossá válhat.

shmu.sk/para