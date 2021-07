LÉNYEG: Újabb támadást indított a koronavírus Szlovákia ellen, de egy vakcinával a szervezetünkben még pár napig határokat átívelően ugrálhatunk

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Szerdától hivatalos álláspont az, hogy megérkezett az országba ennek a beteges Covidnak a harmadik hulláma. Pánikolni egyelőre nincs okunk, olyan nagyon nem lephetett ez meg senkit sem.

Nem akárki, hanem az egészségügyi minisztérium szóvivője beszélt ma arról, hogy hozzánk is behömpölygött a soron következő járványhullám. A Covid terjedési sebességét kifejező úgynevezett reprodukciós ráta állítólag már harmadik hete meghaladja a kritikus 1-es értéket, azaz egy fertőzött átlagosan egynél több embert fertőz meg. A szaktárca egyik intézetének járványtani tudora szerint ebben a hullámban a vírus új, Indiában azonosított delta variánsa veszi át a prímet, és ez a fajta kórság bizony fertőzőbb, mint a korábbi változatok. Annyira, hogy minden egyes ember találkozni fog ezzel a vírussal. Még szerencse, hogy a hazai kórházak már készen állnak arra, hogy szükség esetén átalakítsák kapacitásaikat a covidosok fogadására, a minisztérium pedig azon iparkodik, hogy növelje a lakosság átoltottsági arányát. Mert ezen bizony van mit javítani, hiszen úgy néz ki, Szlovákia a maga 41 százalékos vakcinázási mutatójával a 27 tagú Európai Unión belül az ötödik legrosszabb eredményt produkálja.

Kicsi a fenyegetés, nagy az elutasítás

Bár sokan tudják, hogy a védőoltás a leghatékonyabb védekezés a deltásra pattintott vírus ellen, de nagyon úgy tűnik, a megvilágosodottak még sincsenek elegen. Egy a védőoltás elutasításának okait firtató felmérés szerint sokan hajlandóak lennének megváltoztatni az álláspontjukat, ha kellőképp bebizonyosodna, hogy a vakcinák biztonságosak. Úgy tűnik, számukra nem mérvadó az a tény, hogy míg eddig, a 2 milliónál is több beoltott közül összesen négy olyan személyről tudni, aki a vakcina beszúrása miatt vesztette el az életét, addig a "védetlenek" táborában 12,5 ezernél is több halottat követelt ez a Kínából elterjedt nyavalya. Olyanokból is vannak szép számmal, akik akkor lennének hajlandóak beoltatni magukat, ha fenyegetne a járvány következő hulláma, ha ismét leterheltek lennének a kórházak és sokan halnának meg. Eszerint a vakcina elutasításának "luxusa"abból a viszonylag alacsony fenyegetettségből fakad, amit az emberek jelenleg átélhetnek Szlovákiában. Ha csak ennyi kell az ésszerű viselkedéshez, akkor rágjuk szájba még egyszer: itt a koronavírus harmadik nekirugaszkodása, és jobb későn szembesülni az injekcióstűvel mint soha.

Marad minden a régiben

A régiókban azonban még nincs különösebb nyoma a helyzet fokozatos romlásának, a járások Covid-automatás besorolása szempontjából változatlan a járványhelyzet Szlovákiában. Ami azt jelenti, hogy jövő hétfőtől továbbra is zöld színben úszik az egész ország, és még mindig kötelező felcsatolni a szájmaszkot, ha mondjuk betérünk egy áruházba vagy ellátogatunk egy tömegrendezvényre. Továbbá mindenféle alkotmánybírósági "akadékoskodás" ellenére is érvényes marad még pár napig, hogy egyetlen oltással szabadon, karantén nélkül átjöhetünk az államhatáron. Mert bár a bírák kedden kimondták, hogy az idevágó közegészségügyi rendelet alkotmányellenes, azonban ezt a megtámadott szabályt eleve úgy fogalmazták meg, hogy csak augusztus 2-ig lesz érvényben, tehát jövő hétfőig valószínűleg semmi sem változik a határátkelőkön. A kákán is csomót kereső, állandóan kavaró ellenzék nagy bánatára.

Szegényebbek lettünk a járvány miatt

Közben szerdán az is kiderült, hogy a koronavírus-járvány miatt vagy 20-25 ezer honfitársunk kerülhet azok közé, akik a jövedelmi szegénység határán vannak. A Statisztikai Hivatal adatai azt mutatják, hogy Szlovákiában tavaly 600 ezernél is több embert fenyegetett ez a fajta nincstelenség. Akiket nehéz helyzetbe hoznak a váratlan kiadások, azok az élet számos területén kénytelenek nélkülözni. A koronaválság meg növelte a munkanélküliséget, azaz csökkentette az életszínvonalat, de egyelőre enyhébb mértékben, mint a tíz évvel korábbi pénzügyi válság. És még nem teljesen világos, hogy milyen mértékben befolyásolja a gazdaságot a harmadik hullám, ami meg már - ahogyan arról ma értesülhettünk - itt van velünk. Meg főleg ellenünk.

Sidó Árpád