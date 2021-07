A vakcinafóbiás csődületek meg a migráns medvék veszélyei

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Elvileg és gyakorlatilag is nyári szünidő van. Strandokon, esetleg hűs erdők mélyén ejtőzik a többség, illetve befőttekkel munkálkodnak a szorgalmasabbak. A kisebbség, (pár százan, merészebb becsléssel: pár ezren) pedig Pozsony utcáin vakációznak. Meggátolandó az emberiség elleni vakcinatámadást...

Beszólt a belügy illetékeseinek a kormányfő

Beszólt a belügy illetékeseinek a kormányfő, Eduard Heger, hogy nem ismétlődhet meg az, ami a Pozsony központjában zajló csütörtöki tüntetésen történt! Például, hogy a vakcinafóbiás csődület egy részének utcai vonulása a főváros közlekedésének befagyásához vezessen.

Az egyszerű emberek két lábon járó védőszentje, Igor Matovič által kényszerűen „kitalált” - erre mondja a magyar ember, hogy botcsinálta - miniszterelenök arra gondolt, hogy csütörtökön a tüntetők közül néhányan elállták, elülték, elfeküdték a Hodzsa tér körüli közutakat, a rendőrség meg csak órák múlva volt képes lépni. Heger a rendőri szerveket bíráló nyilatkozatában fölrótta azt is, hogy a járvány megfékezését célzó oltakozástól viszolygók között olyanok is akadtak, akik a munkájukat végző újságírókat molesztálták. Miközben a zsaruk csak néztek, mint a moziban.

Azért az minimum érdekes, nagyon is enyhén szólva, hogy akad néhány tudatlan vagy egyszerűen csak politikailag motivált nímand, akik képesek a médiát, az az újságírókat felelőssé tenni az egészségügyi intézkedések miatt. Olyan ez, mintha néhány fölheccelt tapló az asztalosokra akarná kenni az Amazonas mentén dúló nyakló nélküli erdőírtást... Vagy a meteorológust akarná felpofozni, akinek melege van, vagy éppen fázik. Nincs persze kizárva, hogy akadnak elegen bárhol, akik bármire képesek…

Egy szó, mint száz, Eduard Heger nem a véleményközléseket helyteleníti, hanem azt szeretné, hogy civilizált körülmények között gyakorolják az emberek a szólás- meg a gyülekezési szabadságot. Anélkül, hogy bárki más szabadsága korlátozva lenne.

Az oltatlanok védtelenek a vírussal szemben

Ugyanígy vélekedik az Államfő, Zuzana Čaputová is. Plusz elmagyarázta, hogy senki nincs kényszerítve, hogy oltakozzon! Annak ellenére sem, hogy az oltatlanok védtelenek a vírussal szemben. Így aztán, ha megint sokan szorulnak majd kórházi ellátásra, a túlterhelt egészségügyi rendszer képtelen lesz megbirkózni egyszerre a Covid-19 betegségben szenvedők és a más diagnózissal rendelkező betegek ellátásával. Ilyen egyszerű a helyzet. Nemcsak Szlovákiában, hanem világszerte! Lássuk be, hogy ennek a helyzetnek a megértéséhez semennyire nem kell okosnak lenni. Elég, ha legalább kettőig képes elszámolni az ember... Amire talán egy anyamedve is képes. Ha idomítva van. Alapfokon legalább is…

Túlzás lenne itt a medvékre hivatkozni?

Túlzás lenne itt a medvékre hivatkozni? Ha hiszi valaki, ha nem, mindannaposak lesznek Dél-Szlovákiában a migráns észak-szlovákiai medvék. Sőt, egyre gyakrabban fordulnak majd elő lakott területeken, azok közelében is. Tudnillik elég sűrűn lakott a Duna mente. Ezúttal például a Kis-Dunánál láttak egyet. A galántai járásbeli Nádszeg község önkormányzata pénteken délután a közösségi hálón hívta fel a lakosok figyelmét a medvére. Ahogy a Tallós község vezetői is arra figyelmeztetnek, hogy fokozott figyelemmel tartózkodjon mindenki a természetben.

Egyébként a közelmúltban több medvés esetről is hallhattunk. Július 8-án este például ugyancsak a Galántai járáshoz tartozó Jóka és Nagyfödémes között látták többen, ahogy egy anyamedve két bocsával átkel a főúton.

Arról nem beszélve, hogy igazi élőhelyükön a Magas-Tátra környékén több medvét kellett elaltatniuk a természetvédőknek, mert ezek a vadállatok minden erőfeszítés ellenére visszafordíthatatlanul elveszítették ösztönös félelmüket az emberrel szemben. És ezért életveszélyesek az emberekre. A medve ugynis tényleg nem játék! Mégha néha plázázik is néha-néha , és egyre többször próbál bocsostul barátkozni akár a kertek alatt.

Szóval, jobb lesz vigyázni, ahelyett, hogy önjelölt fotelzoológusok csapdájába essünk. Ahogyan az a flúgos vakcinatudorok, járványügyi hordószónokok akár utcai hódításai estében pár hebehurgya halandóval megesik mostanában… Őket ráadásul nem lehet elaltatni sem! Isten ments! Még szerencse, hogy tulajdonképpen semmibe nem kerül a kiiktatásuk. Csak gondolkodni kell, ha lehet. Mielőtt nekiáll az ember a világot cmegváltani. Ha aztán sikerül gondolkodni, egészen biztos, hogy nem tojással, ketchuppal felfegyverkezve mész köpködni az utcára. Mert az, ahogy azt a belügyminiszter Roman Mikulec „az utcai harcosoknak” üzente: „mérföldekre van attól a tisztességes párbeszédtől, amelyet a demokratikus társadalom kínál és lehetővé tesz.”

Barak László