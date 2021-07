A kormányfő anyagi segítséget ígért az áradás sújtotta privigyei járásbeli községnek

A privigyei járásbeli Valaská Belá község anyagi segítséget kap a kormányfő tartalékából a múlt heti hirtelen jött áradás által okozott károk eltávolítására. Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő ígérte meg pénteken a községben tett látogatása során.

TASR

„A legjobb és leghatékonyabb megoldás a megelőzés, ez egy olyan dolog, amelybe be kell fektetnünk. Természetesen, ilyen esetekben én is igyekszem segíteni a kormányfői tartalékból. A polgármester úr jelenleg a károkat méri fel, meglátjuk, milyen összeg születik, és eszerint majd én is szívesen hozzájárulnék a község megsegítéséhez a kormányfői tartalékból merítve” – mondta Heger.

Szerinte az a fontos, hogy az állam valós és rendszerszintű lépéseket tegyen a megelőzés területén. „Özönvízszerű esőzésekre a későbbiekben is számítani lehet, de jó, ha a községek úgy készülnek fel erre, hogy ne szenvedjenek komoly károkat” – tette hozzá.

Valaská Belá július 25-ről 26-ra virradó éjjel egy hirtelen jött áradás sújtotta. A Nyitrica megáradt mellékágai és az erdőkből lefolyó víz pincéket és családi házakat öntött el, megrongálta a helyi utakat, és a víz több szórványtelepülést is elvágott a külvilágtól. A keletkezett károk összegét még nem állapították meg, Miloš Cúcik polgármester több százezer eurós károkról beszél.

A kormányfő csütörtökön (július 29.) és pénteken munkaúton vett részt a felső-nyitrai régióban. Meglátogatta a Szlovák Villamos Műveket, a cégelyi (Cigeľ) bányát, a privigyei Nestlé társaságot, és a koronavírus-járvány harmadik hullámának összefüggésében a bajmóci kórházba is ellátogatott.

TASR