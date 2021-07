Koronavírus - A Broadway is csak beoltott nézőket és munkatársakat fogad szeptembertől

A járvány miatti másfél éves lezárást követően szeptemberben megnyíló New York-i Broadway is csak a koronavírus ellen beoltott nézőket fogadja. Az összesen 41 színházban fellépő színészeknek és az ott dolgozó munkatársaknak is kötelező az oltás - közölte pénteken az intézményeket összefogó ágazati szövetség, a Broadway League.