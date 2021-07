Magyar Közösség Pártja: A szlovák parlament védelmi bizottságának elnöke nem mondott igazat a Minority SafePack kapcsán

Az Európai Bizottság januárban bejelentette, hogy a sikeres alárásgyűjtés ellenére nem szándékozik jogalkotási folyamatot kezdeményezni kisebbségi témákban. A Minority Safe Pack kezdeményezői ezért pert indítottak a Bizottság ellen, Szlovákia pedig Görögországgal együtt az Európai Bizottság oldalán beszállt a perbe. Ezt Juraj Krúpa, az OĽaNO képviselője jelentette be a párt frakciójának öt tagja által összehívott július 28-ai parlamenti sajtótájékoztatón. Krúpa többek közöttt azt állította, Görögországon és Szlovákián kívül az Európai Bizottság oldalán több tagállam is beszállt a Minority SafePack elleni perbe, például Románia, Ciprus, Franciaország és Bulgária, amelyekben nemzeti kisebbségek is élnek.