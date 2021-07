"Van a nép, és van a vírus" - úgy volt, hogy Párkányban tüntetni fognak az oltásellenesek, de helyette egy kabaréműsort rendeztek inkább (VIDEÓ)

Civil tiltakozást szerveztek szombaton délután a párkányi Mária Valéria hídon a koronavírus ellen küzdő kormány diszkriminatív intézkedései ellen. Így kell ezt csinálni!

Fotók: Cséfalvay Á. András

Az eseményen, ahol a hatalom állítólagos diszkriminatív rendelkezései ellen demonstráltak, meg is jelentek vagy százan, és sok okosságba hallgathattak bele. Aki eddig oltáspárti volt, az most kapaszkodjon, mert bizony könnyen lehet, hogy az ott elhangzó beszéd hatására vakcinaellenessé változik.

Volt olyan előadó, aki rabruhában szólalt fel, felkészülve arra, ha elvinnék őt a rendőrök. Aztán olyan orátor is akadt, aki fellibbentette a fátylat arról, hogyan is jöhetett létre Izrael. Igen, Izrael, hiszen a vakcinafóbiások körében ez az ország megkerülhetetlen. Szóval úgy hangzik a tétel, hogy Adolf Hitlert is a céljaik elérése miatt támogatták a New York-i bankárok. Talán nem is kell magyarázni, milyen származású pénzemberekről lehet szó...

Na most ezek az "amerikaiak" úgy kalkuláltak, ha a német diktátor véghez viszi a terveit, abból következik majd, hogy a nácizmusra hivatkozva később meg kell alapítani a zsidók államát. És aztán tényleg úgy is lett! A Covid sem véletlenül pottyant a nyakunkba, az is egy konkrét célt követ, mégpedig azt, hogy megágyazzon egy új világrendnek. Szükség is van erre, mert Amerika gyengül, és a fogyasztásra épülő kapitalizmus megszűnésre van ítélve.

"Semmilyen kormány nem múlja felül a gyerekeinket, az anyánkat, az apánkat, a dédszüleinket, akik megalapították nekünk a jóságot...megtanítottak mindenre, nekünk ne vegye ezt el egy senki kormány, akik eladták az országot" - hívta fel a megjelentek figyelmét a következő beavatott szószóló.

Az ékesszóló vezérszónok, a nagy összefüggések legnagyobb ismerője igazi lokálpatriótaként rávilágított arra is, hogy "Itt születtünk, ide köt minket minden...itt is akarunk meghalni, de nem úgy, ahogy a köztársasági elnök mondja, hogy ő csak akkor azoknak a, vagyis mindenkinek a köztársasági elnöke szeretne lenni, persze igen, az ő fejében így volt mondva, csakhogy ez nem úgy lett kivitelezve, mindenki hogy itt örüljön, hogy itt meghalhat, no de mi által, az embereket eladták, ezt az országot eladták egy kísérleti célra, az emberek ezt ugye nem vették észre, mert el vannak foglalva a napi teendőjeikkel".

Még szerencse, hogy vannak olyan felkent papjaink és - főleg - papnőink, akik a kezüket rajta tartják a történések ütőerén és felnyitva a szemünket közérthetően össze tudják foglalni a lényeget az olyan csacskaságokról, mint a világjárvány kialakulása és annak dinamikája.

(sárp)