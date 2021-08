Zöldek maradtunk, de a maszkot nem otthon hagyni!

És ezt nehogy valaki félreértse, mint emberünk a képen!

Augusztus 2-tól, hétfőtől is zöld színű, azaz megfigyelési szakaszban lesz minden járás. Bár a járványhelyzet továbbra is kedvező Szlovákiában, és a pozitív koronavírustesztek napi száma továbbra is alacsony, még mindig vannak előírások, amelyeket be kell tartanunk, hogy csökkentsük az új koronavírus és a variánsok terjedésének kockázatát. Éppen ezért továbbra is kötelező a szájmaszk viselése beltéren és tömegrendezvényeken is, és az éttermekben is el kell fednünk a felső légutakat, ha épp nem fogyasztunk. Különösen úgy, hogy a múlt héten bejelentették, elkezdődött a járvány harmadik hulláma.

A zöld járásokban:

beltéren és a tömegrendezvényeken kötelező a szájmaszk viselése,

az éttermek korlátozások nélkül működhetnek, de szájmaszkot/reszpirátort kell viselni, ha épp nem fogyasztunk,

a hotelekben és panziókban nem vonatkozik korlátozás a szobák kapacitására,

az edzőtermekben legfeljebb 50-en lehetnek egyszerre vagy 15 négyzetméterre egy személyt számítanak,

a múzeumok, galériák, kiállítások korlátozások nélkül működhetnek.

Július 1-től engedélyezték az ezer fő feletti sport-, kulturális, társadalmi és egyéb tömegrendezvényeket. Bizonyos feltételeket azonban a szervezőknek és a nézőknek is be kell tartaniuk. Július 23-tól pontosan meghatározott szám helyett már a stadionkapacitás 50 százalékának megfelelő nézőt engedhetnek be a sporteseményekre a Covid-automata szerinti zöld besorolású járásokban.

Múlt hétfőtől a Covid-automata szerint a megengedett maximális résztvevőszámot meghaladó tömegrendezvények esetében a negatív teszteredmények érvényességét 12 óráról 24-re hosszabbítják meg. Negatív PCR- vagy LAMP-tesztet kell felmutatni, nem elegendő az antigénteszt. Ezt oltási igazolással lehet helyettesíteni, vagy olyan dokumentummal, amely azt igazolja, hogy átestünk a koronavírus-fertőzésen. Védettnek számít, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg a koronavírus elleni vakcina második adagját. Egyadagos vakcina esetében 21 napnak, de nem több mint 12 hónapnak kell eltelnie. Átoltottnak számít majd az is, aki legalább 14 napja, de nem több mint 12 hónapja kapta meg az első adagot, amennyiben ezt a koronavírus-fertőzés leküzdését követő 180 napos intervallumban adták be.

Ugyancsak múlt hétfőtől a 12 év alatti gyerekeknek nem kell negatív COVID-19 teszteredményt felmutatniuk azokon a helyeken, ahol ez jelenleg kötelező, például az akvaparkokban, a sporteseményeken vagy vendéglőben szervezett összejöveteleken.

A Közegészségügyi Hivatal szerint a tömegrendezvényeken kötelező a száj, illetve az orr eltakarása, emellett tilos a kézfogás. A tömegrendezvényen való tartózkodáskor, érkezéskor, illetve távozáskor ajánlatos betartani egymás között a kétméteres távolságot, ez viszont nem vonatkozik az egy háztartásban, illetve párkapcsolatban élőkre, sporttevékenységet végző személyekre, színművészekre, a nézőtéren elhelyezett személyekre, iskoláztató személyekre, illetve egyéb személyekre, amennyiben nem megvalósítható a résztvevők közti távolság betartása. Az ülésrend kialakításánál azt tanácsolják, hogy az egyes személyek között hagyjanak ki egy helyet – ez nem vonatkozik az egy háztartásban élőkre. Emellett biztosítani kell a helyiségek szellőztetését.

Szombattól ismét változott egy kicsit a határrezsim. Karanténba kell vonulniuk azoknak a Szlovákiába hazatérő személyeknek, akik július 9. előtt kapták meg az első adag védőoltásukat, és a második dózisra még csak várnak. Mindeközben jó tudni, hogy nagy a mozgás, naponta 50 ezren regisztrálnak az eHranica rendszerben.

