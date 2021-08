"Csak" a minisztérium állítja, hogy magas a termálvíz radioaktivitása Érsekújvár mellett, de már ezrek beszélnek arról, hogy katasztrofális a helyzet

Az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó radioaktivitást mértek az Érsekújvári járás egyik legismertebb termálfürdőjében, számolt be a portálunk júlus közepén a podhájskai (Bellegszencse) helyzetről. Emiatt a hatóságok leállították a geotermikus furat működését, bezáratták a létesítményt, ez viszont a térségben lakók megélhetését lehetetleníti el.

A környezetvédelmi minisztérium ellenőrzése szerint a fürdő vezetősége manipulálhatta a víz összetételéről szóló elemzések eredményeit, ugyanakkor a szaktárca a mai napig nem hozta nyilvánosságra, pontosan mi alapján állítja ezt. A tisztiorvosi szolgálat munkatársai és független szakértők nem értenek egyet a minisztérium megállapításaival. A termálfürdő vendégköréből élő vállalkozók meg zúgolódnak, azt mondják, a megélhetésük forog kockán.

A Cas.sk harportál szívszaggató sorsokról számol be, annyira szomorú helyzetbe kerültek a környéken élő üzlettulajdonosok és alkalmazottjaik. A Szlovák Gasztronómiai Szövetség főtitkára, Andrej Kasas szerint mintegy kétezer ember sorsa pecsételődik meg, sokan már az ingatlanjaikat, az autóikat bocsátják áruba, hogy túléljék ezt az időszakot.

A máskor zsúfolásig tömött fürdő most kong az ürességtől, a helyiek ilyet korábban sosem láttak. Már tavaly is bajban voltak, hiszen a koronavírus miatt alig pár hónapig tartott nyitva a létesítmény, erre meg most hatóságilag bezárták a termálfürdőt. Sokan amiatt is morognak, hogy a miniszter miért nem látogat el a helyszínre, hogy megnézze, milyen helyzet alakult ki. A vállalkozók attól is tartanak, hogy az évek alatt kiépített vendégkör elpártol és ha rendeződik az ügy, akkor sem nem tér vissza.

Van, aki már több évtizede tart fent standot a fürdő területén, és azt mondja, 80 százalékkal visszaesett a vásárlóerő. Ez azért is jelent katasztrófát, mert ezek a vállalkozók normális esetben hat hónap alatt keresik meg azt a bevételt, amit aztán egész évre kell beosztaniuk. De jelenleg az a helyzet, hogy már most alig tudnak megélni, és azt el sem tudják képzelni, mi lesz, ha a fürdő tartósan zárva marad.

(Cas)