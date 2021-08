Elhunyt egy beteg, 155 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon

Egy beteg meghalt, és újabb 155 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte hétvégi összesítőjében a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 624 451 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 443 749-en már a második adag vakcinát is megkapták.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 809 646-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké 30 027-re emelkedett. A gyógyultak száma 749 185.

Kórházban 76 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 30 434-re csökkent.

Hatósági házi karanténban 1365-en vannak, a mintavételek száma 6 348 148.

Közölték: a delta variáns több európai országban és már Magyarországon is terjed, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, tegye meg. Erre a még be nem oltott időseket külön kérik.

Kiemelték: Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltás felvételét, amelyre az eeszt.gov.hu honlapon már lehet időpontot foglalni.

(MTI)