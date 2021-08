Tűz volt a dunaszerdahelyi tűzoltóságon, de nem úgy, ahogy elsőre gondolnánk!

Sűrű fekete füst csapott fel délelőtt tíz óra előtt a dunaszerdahelyi tűzoltóállomásról, a gyanútlan szemtanú így azt hihette, baj van.

Helyszíni felvétel

Érdeklődtünk Lelkes István igazgatónál, aki elmondta, hogy egységeik gyakorlatoztak a tűzoltóság területén. Kifejtette, hogy ez nem szokványos, de ezúttal amellett döntöttek, hogy itt oldják meg.

Hozzátette, hogy az országos tűzoltókapitányság különböző metodikai útmutatókat ad ki számos veszélyhelyzetre, az ezekkel kapcsolatos gyakorlat pedig bekerül az éves tervükbe. Egy ilyen volt a mostani is, mikor egy balesetet szenvedett személy kiszabadítását szimulálták, közben megfigyelték a tűz terjedését is a kigyulladt járművön. Ennek eredménye volt a füst, melynek többen is szemtanúi lehettek. A folyamat értelemszerűen kontrollált volt.

