Gyorsvasutat építenének Kassa és Miskolc között

Múlt héten együttműködési megállapodást írtak alá Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Kassa Megyei Önkormányzat képviselői a Miskolc és Kassa közötti gyorsvasútvonal projektjével kapcsolatban. Erről a KSK tájékoztatott a weboldalán. A gyorsvasút Kassát és Miskolcot fogja összekötni, és ennek köszönhetően kisebb lesz a terhelés az alacsonyabb rendű utakon.

Az említett önkormányzatok az aláírásukkal megerősítették, hogy dolgozni fognak a két megyeközpont közötti vasúti forgalom fejlesztésén. A gyorsvasút Miskolc és Kassa közötti kiépítésével a személy- és teherforgalom kihasználtsága megnőne, és egyúttal csökkenne az a teher, amely jelenleg főleg a másod- és harmadrangú főutakra hárul. „Kassa megye szomorú módon a legkevesebb gyorsforgalmi úttal és autópályával rendelkezik Szlovákiában. A forgalom – a teherforgalmat is beleérve – jelenleg főleg az alacsonyabb rendű utakra összpontosul” – mondta Rastislav Trnka megyeelnök. Hozzátette: a gyorsvasút a környezeti terhek csökkentése mellett a megye közlekedési infrastruktúráján is javítana. Megteremtené a feltételeket a beruházók érkezéséhez, és az új munkahelyek megteremtéséhez, továbbá az életminőségen is javítana.

Az együttműködés előkészítéséhez az Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt. is csatlakozott.





TASR