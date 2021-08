Oltás a nádszegi kultúrházban: Meglepően sokan kérték a vakcinát

Több mint száz nádszegi lakos reagált a galántai Szent Lukács Kórház felhívására.

Fotó: TASR - illusztráció

Kedden oltási kampányt szerveznek a faluban, a Johnson&Johnson cég egyszeri adagolású Janssen vakcinájával oltják a lakosokat a COVID-19 ellen. Alexandra Pavlovičová, a Svet zdravia hálózat galántai kórházának igazgatója elmondta, más falvak is érdeklődtek a kampány iránt, augusztus végéig két, egészségügyi dolgozókból álló csapat ezeken a településeken is oltani fog.

A legtöbben Nádszegen regisztráltak az oltásra. Kacz Éva polgármester tájékoztatása szerint ez már a második ilyen akció a faluban, májusban a Nagyszombat megyei mobil oltócsoport krónikus betegeket és idős lakosokat oltott be. „Ezért is lepett meg bennünket, hogy ilyen nagy az érdeklődés" - mondta a TASR hírügynökségnek.

Mint a teszteléskor, most is helyiségeket különítettek el a kultúrházban, továbbá tolmács is segíti az orvosok és az adminisztrátorok munkáját, mivel a lakosok többsége csak magyarul beszél - nyilatkozta a polgármester.

Kacz Éva nagyon pozitívan értékelte azt, hogy a faluban oltanak.

„Hálásak vagyunk, hogy gondolnak ránk. Az emberek, talán lustaságból, vagy mert nehézséget okozna nekik Galántára vagy Dunaszerdahelyre utazni, kihasználják ezt a lehetőséget"

- mondta a polgármester. A település 4000 lakosának 47 százalékát oltották be eddig.

A galántai kórházigazgató, Pavlovičová elmondta, az oltócsapatok Ábrahámban, Magyargurabon, Diószegen, Nagymácsédon, és Tallóson is oltani fognak.

„A járási hivatalon keresztül felvettük a kapcsolatot a galántai járásbeli települések polgármestereivel. 15-en érdeklődtek. Összesen több mint 500 lakos jelentkezett oltásra"

- mondta a TASR-nek a kórházigazgató. Ekkora érdeklődésre már nem is számított a kórház, mivel az első roham után fokozatosan csökkent az oltás iránti érdeklődés a galántai oltóközpontban.

(TASR)