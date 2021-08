LÉNYEG: Nem félünk a deltától, Igor Matovičnak pedig meglepő módon igaza van

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kevesen bíznak a kormányban, ezért egyre kevesebben félnek a járványtól is. Közben úgy tűnik, a delta mutáció mindent visz, hacsak nem teszünk ez ellen valamit. És mit tehetnénk? Hát például elmehetnénk felvenni a védőoltást, hogy ne végezzük a kórházban és szeptemberben kinyithassanak az iskolák. Vigyázó szemünket pedig addig is Nádszegre vethetnénk.

Átvette a prímet a delta

Kedden kiderült, a koronavírus legdurvább változata, a delta fedőnevet viselő variáns a legelterjedtebb az országban. Ez a mutáció gyorsan és agresszíven terjed, egy fertőzött átlagosan 8-9 másik embernek adhatja tovább a fertőzést. Olyan könnyen elkapható tehát, mint a bárányhimlő, ám a piros pöttyökkel és viszketéssel járó betegségnél jóval veszélyesebb. A koronavírus korábbi variánsai átlagban két embert fertőztek meg. Fontos tudatosítanunk, hogy az oltás a fertőzés esélyét a harmadára csökkenti, a súlyos szövődmények és a halál esélyét pedig a tizedére.

Arányos a kormány iránti bizalom és az oltási kedv

Kiderült, az ország vezetése úgy növelhetné leginkább az oltásra vágyók számát, ha új kormány irányítaná Szlovákiát. Közvetlen összefüggést találtak ugyanis a kormány iránti bizalom és az oltakozási kedv között. Erről a Szlovák Tudományos Akadémia által is fémjelzett felmérés adatai tanúskodnak. Kiderült, azoknak, akik nem bíznak a kormányban, kevesebb mint hat százaléka akarja felvenni az oltást. Márpedig a kormány iránti bizalom alig három százalékpontnyit erősödött, miután Igor Matovič kormányfő a kabinetben helyet cserélt Eduard Heger pénzügyminiszterrel. Míg tavaly áprilisban a megkérdezettek 54 százaléka bízott a kormányban, mára ez az arány 17 százalékosra olvadt. Nem különösebben meglepő, hogy a legkevésbé iskolázottak utasítják el a legnagyobb arányban a koronavírus elleni védőoltást: a csupán alapiskolát végzettek félnek legkevésbé a vírustól, így ők akarják legkevésbé beoltatni magukat.

Egyébként tavaly május óta nem volt olyan alacsony a járvány fenyegetésével kapcsolatos aggodalom Szlovákiában, mint most. Az emberek tehát egyre kevésbé félnek a járványtól és a potenciálisan halálos Covid-19 betegségtől.

Ön dönt: oltás vagy online tanítás

Az oktatásügyért felelős kormánytag, Branislav Gröhling ma felszólította a szülőket, diákokat és tanárokat, hogy augusztusban oltassák be magukat koronavírus ellen. Az oktatásügyi miniszter figyelmeztetett: ha a vírus terjedni kezd az iskolákban, a közegészségügyi hivatal kénytelen lesz karanténba küldeni a fertőzötteket, ez pedig a gyakorlatban ideiglenes távoktatást eredményezhet, amíg a karantén véget nem ér.

Aligha akad olyan elvetemült szülő, aki nem szeretné, hogy szeptembertől gyermeke iskolába járhasson. Az online tanítás ugyanis szinte mindenkinek nyűg: diáknak, tanárnak és szülőnek egyaránt. Arról nem is beszélve, mennyivel kevésbé hatékony módja a tanulásnak fél napot a számítógép képernyője előtt tölteni.

Matovičnak igaza van

Egy másik kormánytag, Igor Matovič nem sajtótájékoztatón, hanem szokás szerint a Facebookon osztotta meg gondolatait az oltással kapcsolatban. És bármennyire faramuci is a helyzet, ezúttal egyet kell értenünk a korábbi kormányfővel. Matovič ugyanis felhívta a figyelmet, hogy Szlovákia nagyon lassan halad az oltás terén. Jelenleg átlagosan 3000 ember kapja meg a vakcinát naponta, míg korábban ez a szám a mostani tízszerese is volt. Arra figyelmeztetett, ha ebben a tempóban zajlik a koronavírus elleni oltás, úgy csak 2023 októberében érjük el a delta variánssal szembeni kollektív immunitás szintjét, a népesség 85%-ának beoltottságát. Feltéve persze, hogy nem lassul az oltás tempója. A bejegyzés arról szemérmesen hallgat, hogy kormányfőként ő is tehetett volna többen az oltási kedv növelése érdekében, ahelyett, hogy a Szputnyik V körüli hercehurcával, kormánybeli kollégái pocskondiázásával vagy a szakemberek nevetségessé tételével foglalkozott volna.

Kétnyelvű, egyadagos oltás Nádszegen

Az oltás kapcsán a nap régiós híre, hogy nem várt érdeklődés övezte Nádszegen az oltási kampányt. A község kultúrházában a Johnson&Johnson cég egyszeri adagolású Janssen vakcinájával oltották kedden a lakosokat a Covid-19 ellen, még szlovák-magyar tolmács is rendelkezésére állt az oltakozóknak. Nádszeg nagyjából 4000 lakosának 47 százalékát oltották be eddig. Annyira jól sikerült a nádszegi kampány, hogy már más falvak is érdeklődtek az oltás iránt: augusztus végéig Ábrahámban, Magyargurabon, Diószegen, Nagymácsédon, és Tallóson is fognak oltani.

Juhász László