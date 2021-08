Akár nyolc év börtönbüntetést is kaphat, aki festékkel rongálta meg Pozsony történelmi központját

Rongálás bűntette miatt büntetőeljárást indított a rendőrség a Pozsony történelmi központjában festékspray-vel lefújt épületek ügyében. Ismeretlen tettes „trans is beauty”, „queer power”, „god is trans”, „queer revolution is coming” feliratokat firkálta az épületek falára. A tettest háromtól nyolc évig terjedő börtönbüntetésre ítélhetik – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Michal Szeiff, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője.