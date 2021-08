Lövöldözés a Pentagon épületénél, egy rendőrtiszt az életét vesztette - a 27 éves támadó szintén elhunyt

Lövöldözés miatt, amerikai idő szerint kedden délelőtt lezárták az amerikai Védelmi Minisztérium, a Pentagon épületét.

Illusztrációs felvétel (TASR/AP)

Az első tájékoztatások szerint a közeli metró-, és buszállomásnál történt lövöldözésben többen megsérültek, egy rendőr is van a sebesültek között, a gyanúsított pedig elmenekült. A Pentagon védelmi ügynöksége (PFPA) Twitter-üzenetében nem árult el részleteket, csupán annyit közölt, hogy "a Pentagon épületét a virginiai Arlingtonban - az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának központjában - lezárták a létesítmény állomásán történt incidens miatt".

Az incidensről ellentmondásos hírek láttak napvilágot a sajtóban. A Politico című lap riportere például a PFPA forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy a lövöldözőt a Pentagon egyik rendőre ártalmatlanította, így az nem jutott be az épületbe. Hozzátette, hogy az eset során egy másik tiszt is megsérült, akit orvosi ellátásban részesítenek. A késő délutáni hírek szerint az egyik rendőrtiszt a lövöldözésben meghalt, a másikukat pedig súlyos állapotban kórházban ápolják. Az elkövető egy 27 éves férfi, aki később a lövldözésben elhunyt.

Az Arlingtoni Tűzoltóság és Sürgősségi Orvosi Szolgálat a Twitteren megerősítette, hogy több ember is kórházi ápolásra szorul.

A helyi média arról számolt be, hogy a gyanúsított metróval elmenekült a szövetségi főváros, Washington DC irányába. A hatóságok óvatosságra intették a helybélieket, figyelmeztetve őket arra, hogy az elkövető vérfoltos fehér trikót és sötét színű nadrágot visel.

A Pentagon közleményben jelezte, hogy a létesítményt "rendőri intézkedés" miatt zárták le, majd elrendelték, hogy a metrószerelvények és a buszok a rendőri intézkedés ideje alatt ne álljanak meg és haladjanak át az állomáson. A támadó, vagy támadók kilétét és indítékait nem hozták nyilvánosságra.

Az interneten közzétett felvételeken az látható, ahogy a rendőrség és a mentőszolgálat járművei a tranzitközpont felé sietnek, amely mindössze néhány méterre van a Pentagon épületétől. Egyes beszámolók szerint rendőrkutyákat is bevetettek, hogy robbanóanyagok után kutassanak.

A PFPA helyi idő szerint dél körül közzétett Twitter-üzenetében megerősítette, hogy "az incidens helyszíne biztonságos", és a lezárást nem sokkal később fel is oldották. Az ügynökség ugyanakkor hozzátette: a létesítmény még mindig "aktív bűnügyi helyszín", és arra kérte az embereket, hogy tartsák magukat távol a tranzitközponttól.

A helyi beszámolók szerint a lezárás komoly közlekedési fennakadásokat okozott a szövetségi főváros környékén.

Amerikai sajtójelentések szerint Lloyd Austin védelmi miniszter és Mark Milley tábornok, az amerikai vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője a lövöldözés idején a Fehér Házban tartózkodott és találkozón vett részt Joe Biden amerikai elnökkel.

MTI/Dennikn