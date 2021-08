LÉNYEG: Mostantól aztán totálisan feleslegesen halnak meg az emberek a vírus miatt, és ezért főleg az ellenzéki politikusok lesznek a felelősek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Kitartóak a vakcinaellenes tüntetők. Ha esik az eső, ha süt a nap, mindig megjelennek a főváros központjában, hogy hangot adjanak a vélt igazuknak. Őket nem a tények zavarják, hanem sok egyéb más dolog: az oltás, a tesztelés, a járványügyi intézkedések, a kormány, a parlament, a köztársasági elnök és a sajtó. A szent hevület hajtja ezeket az embereket, akiknek meggyőződése, hogy nekik van igazuk és nem a tudomány képviselőinek. De most már a zsaruk is a helyzet magaslatán álltak, és sikerült visszaszorítaniuk a demonstrálókat az elnöki palota előtti térre. Ha volt is útlezárás Pozsony kellős közepén, nem tartott sokáig, a rohamrendőrség azonnal közbelépett. A gestapózó trollok délutánig tartottak ki, aztán végre a trolik vehették birtokba az utakat.

A világjárvány nem válogat

Közben a kormány mellett működő járványügyi szakértői tanács felhívást intézett a politikusokhoz. A szakik arra kérik az illetékeseket, hogy végre támogassák a koronavírus elleni vakcinát, és tegyenek lépéseket az oltási hajlandóság növelése érdekében. A felhívás szerzői figyelmeztetik a pártok képviselőit, hogy ha nem reagálnak a felhívásra, akkor ők lesznek felelősek a járvány harmadik hullámának súlyosabb lefolyásáért, az egészségügyi rendszer leterheléséért és a gazdaság működésének akadályozásáért. Mert ha már egyszer a rendelkezésünkre áll az oltóanyag, a Covid által okozott összes haláleset teljesen felesleges, hiszen a tesztelés nem védhet meg a fertőzéstől, a vakcina azonban igen. A világjárvány nem válogat, bármelyik párt választója áldozatául eshet, figyelmeztet a konzílium. Az kétséges, hogy a szakértők hangját meghallják-e azok a politikusok, akinek ilyen tekintetben vaj van a fejükön. Hiszen az összes parlamenti ellenzéki párt vezére a száját húzza, ha az oltásról esik szó. Robert Fico, Peter Pellegrini és Marian Kotleba egy húron pendül ebben a kérdésben, és mindössze pár napon múlt, hogy Igor Matovič ne tartozzon ebbe az überciki klikkbe. A pénzügyminiszter, aki a legerősebb kormánypárt vezetője is egyben, július végén kapta meg a "kormányátalakító" orosz Szputnyik első adagját. Jobb későn, mint soha.

Ki akar itt távoktatást?

Pár hét, és kezdődik az új iskolaév, ezért az oktatási minisztérium is oltásnépszerűsítő kampányt indított "A nyitott iskolákért" megnevezéssel. Ennek célja felhívni a figyelmet arra, hogy ha azt akarjuk, hogy az oktatási intézmények zavartalanul és biztonságosan működjenek, fontos, hogy a lehető legtöbben beoltassák magukat az újabb támadásra készülődő Covid ellen. A miniszter szerint még mindig sok az olyan járás, ahol alacsony a beoltottak aránya, és egyre csak emelkedik a fertőzöttek száma. Ami várhatóan ahhoz vezet, hogy újra fellángol a járvány, és akkor be kell zárni az iskolákat, és megint át kell térni a távoktatásra. A szaktárca elsősorban az ilyen önkormányzatok vezetőivel akarja felvenni a kapcsolatot, hogy javasolják a polgármesereknek, mindenki használja ki a szünidőből hátralevő időszakot. Feltételezések szerint azonban az oltás iránti érdeklődés akkor fog megugrani, ha a vírus delta variánsa okozta megbetegedések száma növekedésnek indul, ami Szlovákiában augusztus végére, szeptember elejére várható.

Dalolni kezdett a pacsirta

Arra viszont nem kellett sokat várni, hogy a héten a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség munkatársai által lekapcsolt pénzügyőrségi exfőnök dalolni kezdjen. Csütörtökön már jött is a hír, hogy beismerő vallomást tett a Pénzügyi Igazgatóság korrupcióval gyanúsított egykori igazgatónője. Lenka Wittenbergerová a kihallgatása során bevallotta, hogy korrupciós bűncselekményt követett el, és mivel együttműködött a rendőrséggel, szabadon távozhatott is. A nyomozás szerint Wittenbergerová nem sokkal a 2020-as választások előtt 50 millió euró értékű titkos szerződést írt alá azzal a vállalkozóval, aki azóta szintén kooperál a hatóságokkal. A rendőrség június óta folytat eljárást hűtlen kezelés és közbeszerzéseken tapasztalt machinációk gyanújával és a nyomok Robert Fico felé vezetnek. De legalábbis az exkormányfő egyik jó barátjához, aki azonban még külföldön tartózkodik és nem sieti el, hogy tisztázza magát. Biztos jó oka van erre, ahogyan Ficónak is arra, hogy minden követ megmozgasson az előrehozott választások kierőltetéséhez, és amíg az nem megy, addig meg a kormány szétzüllesztéséhez.

Sidó Árpád