Koronavírusban meghalt a legendás DJ, Paul Johnson

Paul Johnson a house műfaj legnépszerűbb DJ-je és producere volt. Az 50 éves zenész múlt hónapban került intenzív osztályra, miután elkapta a koronavírust.

A chicagói DJ legismertebb száma, a Get Get Down 1999-ben jelent meg, akkor a brit slágerlisták ötödik helyéig kúszott fel.

Johnson breaktáncosként kezdte a karrierjét, a nyolcvanas években lett a house nagy rajongója. 1987-ben rálőttek, de túlélte, a lábát érő sérülés azonban élete végéig kerekesszékbe kényszerítette. A sérült lábát végül 2003-ban amputálták, majd egy autóbaleset miatt 2010-ben a másik lábát is.

A house szcéna népszerű figurája nagy hatással volt többek között a Daft Punkra.

