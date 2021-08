Allergiaszerű tüneteket is okoz a delta variáns

Gyorsabban terjed és allergiaszerű tüneteket is okoz a delta vírusmutáns - írta pénteken a koronavirus.gov.hu, ahol ismét kiemelték: legnagyobb veszélyben a még beoltatlanok vannak.

Cséfalvay Á. András illusztrációs felvétele

Hangsúlyozták: egész Európában és Magyarországon is már az új koronavírus delta vírusvariánsa terjed. Ezt a - korábban indiainak nevezett - mutánst tavaly decemberben azonosították, majd idén márciusban minősítették kiemelt kockázatúnak. A delta vírusmutáns fertőzőbb, gyorsabban terjed és az eddigi jellemző tünetek mellett allergiaszerű tüneteket is okoz, megbetegedés esetén könnyen tűnhet súlyosabb lefolyású náthának is.

"A vírusmutáns a még beoltatlanokra jelenti a legnagyobb veszélyt", ezért őket a védőoltás felvételére biztatják a kormányzati oldalon.

Azt is írták, hogy a delta vírusvariáns lappangási ideje rövidebb, átlagosan 4 nap, míg a vadvírusé, vagy az alfa (korábbi nevén brit) vírusmutánsé átlagosan 6 nap. Emellett a fertőzöttek "vírusürítésének" mértéke is sokkal magasabb, ez a két tényező is az oka annak, hogy a delta variáns a korábbi klasszikus vírussal és annak mutációival szemben 60 százalékkal fertőzőképesebb és gyorsabban terjed.

Kitértek arra is, hogy a delta variáns más tüneteket is okozhat, mint a koronavírus eredeti, vuhani változata. A delta variánsnál az ízlés- és szaglásvesztés viszonylag ritkább, mint az alfa vírusmutáns okozta fertőzésnél, inkább a légzőszervi, náthaszerű tünetek a jellemzőek.

A korábbi változatokhoz képest a delta variánssal történő fertőzés leggyakrabban fejfájást, torokfájást, orrfolyást, tüsszögést, hőemelkedést, bágyadtságot és levertséget okoz. Továbbá a láz is gyakori tünet.

Emésztőszervi panaszok - hányinger, hányás, hasmenés - is gyakrabban jelentkezhetnek, sőt a hallással kapcsolatos panaszok - fülzúgás, fülcsengés, szédülés - sem ritkák.

Jellemző továbbá a szemet érintő irritáció, kipirosodás, duzzanat, esetleg váladékozás megjelenése is.

"Ha valaki észleli magán a tüneteket, értesítse a háziorvosát és teszteltesse magát, valamint ne menjen közösségbe!" - szögezték le.

Azt írták: azoknál a betegeknél alakul ki gyakrabban súlyos, akár életveszélyes állapot, akik valamilyen krónikus alapbetegségben (magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, cukorbetegség, májbetegség, légzőszervi betegség, daganatos betegség) szenvednek.

"Az új koronavírus több mint másfél éve életünk része, látható, hogy a vírus gyorsan változik, és egyre veszélyesebb mutációk terjednek el. A vírus és annak mutánsai ellen a megoldás a védőoltás jelenti" - hívták fel a figyelmet.

Az oltásra regisztrálni lehet a vakcinainfo.gov.hu oldalon, míg időpontot ezen az oldalon lehet foglalni - emlékeztettek.

(MTI)