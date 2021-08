Romlik a helyzet és közben nagy a hallgatás, de most elárulták, milyen lesz Szlovákia a jövő héten

A szokásos szerda helyett egészen péntekig várt az egészségügyi minisztérium annak kihirdetésével, milyen besorolásúak lesznek a szlovákiai járások a következő héten.

Fotó: Cséfalvay Á. András (archívum)

A vírus reprodukciós száma 1,2 - 1,3-ra nőtt ezen a héten, és már negyedik hete van 1 felett, ami a járvány gyorsuló terjedését jelenti. Jelentősen emelkedett a delta variáns előfordulási aránya, és enyhén növekedett az igazolt pozitív esetek száma is. A tárca korábban közölte azt is, hogy a napi új esetszám nagyjából olyan szinten van most, mint tavaly augusztus közepén volt.

Az utóbbi két hétben pozitív teszteredményt produkáló koronavírus-fertőzöttek 78 százaléka oltatlan volt. Az átoltottság aránya régiónként eltérő. Ami ez első adagot illeti, 27-től 60 százalékig terjed. A teljes védettséget élvezők aránya az egyes régiókat tekintve 24-től 56 százalékig terjed.

A minisztérium friss nyilatkozata szerint ugyanakkor továbbra is érvényben marad a kormány július 19-én jóváhagyott rendelkezése, tehát hogy az összes szlovákiai járás zöld besorolású marad. Az újabb besorolásról a kormány külön rendeletben dönt majd - tették hozzá.

