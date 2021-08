IDŐJÁRÁS: Igazi nyári meleg lesz vasárnap, néhol zivatarok is bezavarhatnak

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjjelre és vasárnapra.

ÉJSZAKA: Túlnyomóan derűs lesz az ég, később nyugat felől megnövekedhet a feéhőzet, elvétve lehet számítani csapadékra, zivatarokra. Hajnalban köd is kialakulhat, s alacsony felhőzet is képződhet. Éjszaka a hőmérők 19 és 14, a völgyekben 12 fok körüli hőmérsékletet fognak mutatni. Gyenge, északon déli szél fog fújni (5 - 35 km/óra), ami helyenként 50 km/órásra felerősödhet.

VASÁRNAP: Gomolyfelhők zavarhatják meg a napsütést, északon helyenként eső is eshet. Zivatarok is meglephetnek bennünket, amit jégeső kísérhet. Hajnalban ködös időre ébredhetünk. A levegő 26 és 31, északnyugaton 24 , délnyugaton 33 fokra is felerősödhet., 1500 méteres magasságban 16 fokot mérhetnek. Déli szél fog fújni (20 km/óra), nyugaton és később északon északnyugati lesz a légmozgás (10 - 30 km/óra). Zivatarok során a szél viharossá válhat.

