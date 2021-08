Egy rakás polisztirol borult lángba Gútán

A hétvégén két járás tűzoltói küzdöttek a lángokkal egy polisztirolt feldolgozó üzemnél Gútán.

Helyszíni felvételek - JOJ TV - További felvételekért kattints!

Szombaton reggel hatkor riasztották a tűzoltókat az egykori gútai mezőgazdasági szövetkezet területére, ahonnan sűrű fekete füst szállt fel - közölte a Noviny.sk.

A helyszínen egy olyan cég működik, amely használt polisztirol feldolgozásával foglalkozik. Tucatnyi zsákban állt a polisztirol, illetve egyéb műanyagok keveréke. Dušan Imrich a komáromi tűzoltóságtól úgy nyilatkozott, hogy a komáromi és az érsekújvári járási tűzoltókon kívül az ógyallai önkénteseket is a helyszínre rendelték.

A tűz szerencsére csak a raktáron kívül égett, odabent a polisztirol feldolgozására szolgáló gépek is voltak, amit viszont a tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően sikerült megmenteni. Emellett a szomszédban egy asztalosműhely is működött, volt ott két motorcsónak és egy utánfutó is.

Viktória Borloková nyitrai kerületi rendőrségi szóvivő közölte, az anyaig kár így is jelentős, mintegy 100 ezer euró. A tűz okát egyelőre vizsgálják.

A helyszínre érkezett a polisztirolraktár tulajdonosa, akiről kiderült, ugyanaz a személy, aki annak a cégnek is a tulajdonosa, amelynek nagysurányi raktárában tavaly szintén hatalmas tűz pusztított. Ott három napig szükség volt a tűzoltókra.

(Noviny.sk)