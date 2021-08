A dunaszerdahelyiek körében még a tescós vakcinázás is népszerű

Szombaton írtunk arról, hogy a koronavírus elleni vakcina iránt érdeklődők a Nagyszombat megye településein található bevásárlóközpontokban is megkaphatják az oltást, aznap délután 5 óráig oltottak a dunaszerdahelyi, a galántai, a galgóci, a pőstyéni, a szenci és a nagyszombati Tescóban.

Illusztráció

Erre az egydózisú Johnson & Johnson-os lehetőségre összesen 1354-en csaptak le, az említett városok közül a legtöbb jelentkező Dunaszerdahelyen bukkant fel.

Ezzel párhuzamosan a megye oltóközpontjaiban is folytatták az injekciózást, ahol eddig 265 ezren szerezték meg a védettséget. Ebből szombaton 1414 személyt oltottak be Dunaszerdahelyen, Pöstyénben 678-at, vasárnap Nagyszombatban 1462-t. Ebből a 3554 emberből 800-an voltak olyanok, akik előzetesen nem jelentkeztek be a rendszerbe.

TASR