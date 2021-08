Nem gatyáznak a kazahok a pedofilokkal, úgy kasztrálnak, ahogyan senki más

A tévében könyörögnek bocsánatért vegyi kasztrálásra ítélt pedofilok Kazahsztánban - jelentette hétfőn a Daily Mail című brit lap online kiadása.

Illusztráció

A Mail Online felidézte, hogy az ország elsőként hozott szigorú törvényeket a pedofilok büntetésére; minden olyan férfit vegyi úton kasztrálnak, aki gyerekek ellen követett el szexuális bűncselekményt. Hosszú börtönbüntetésük letöltése után is rendszeres injekciókkal fosztják meg őket férfiasságuktól. Egyikük elsötétített arccal, név nélkül arról beszélt a helyi tévében, hogy az első injekció után olyan fájdalmai voltak, amelyeket - mint fogalmazott - "az ellenségeinek sem" kíván, egyúttal a szerinte barbár büntetés eltörlésére szólított fel. A Mail Online úgy vélekedett: az interjúkkal a hatóságok szeretnék elriasztani a potenciális pedofilokat a bűnelkövetéstől.

"Sajnálom, amit elkövettem. Az én példámmal szeretnék másokat eltántorítani attól, hogy ilyen szörnyűségeket tegyenek" - mondta a név nélkül nyilatkozó férfi. Egy Maratként azonosított elítélt, aki egy kiskorút próbált megerőszakolni, arról számolt be, hogy három injekciót kapott eddig, és azóta egyáltalán semmire sem képes szexuálisan. "Szeretnék még nemi életet élni, fiatal vagyok, de ott lent egyszerűen semmi nem működik" - magyarázta. "Minek engem kasztrálni? Beismertem, amit tettem, de szeretnék még élni, még van családom és gyerekeim" - folytatta.

Zoja Manajenko nővér, aki kasztráló injekciókat ad be egy kazahsztáni börtönben, a tévének arról beszélt, hogy a nyugati országoknak is követniük kellene a kazah példát. "Ezeket az embereket meg kell állítani valahogyan. Borzalmas dolgokat tettek gyermekekkel, ezért helyes, hogy a törvény erre lehetőséget ad" - mondta az elítéltek vegyi kasztrálásáról. A kazah törvények értelmében az elítélt pedofilok fényképét, nevét és címét is nyilvánosságra hozzák, miután kiszabadulnak a börtönből. A Mail Online egy tavaly frissített térképen 234 "potenciálisan veszélyes pedofil" adataira bukkant.

Vegyileg csak azokat kasztrálják, akiket a törvény hatályba lépése után ítéltek el. Magzsan Jeszimbek, az egyik kazahsztáni fegyintézet helyettes vezetője szerint több mint 100 elítélt pedofilt őriznek, de közülük csak hárman estek át vegyi kasztráláson. A kazah hatóságok azt állítják, hogy a szigorú büntetés bevezetése 15 százalékkal csökkentette a gyerekek ellen elkövetett támadások számát, de a Mail Online a pedofil bűncselekmények emelkedését találta a statisztikákban. Ezt azonban a lap szerint az is magyarázhatja, hogy többen fordulhatnak a hatóságokhoz.

MTI