Tibor megbánta döntését, most súlyos tünetetekkel fekszik a pozsonyi kórházban

Megbánta, hogy tétovázott! Tibor (29) megosztotta történetét a koronavírus elleni küzdelemről.

Fotó: Facebook/Univerzitná nemocnica Bratislava

A fiatal férfi nem vette elég komolyan a koronavírus elleni oltást. „Nem vettem olyan komolyan, mert nem utaztam“ – mondta a Pozsonyi Egyetemi Kórház által közzétett videóban.

Tibor azonban végül megfertőződött a munkahelyén. A betegsége súlyos, kórházban kötött ki, és oxigéngénre van szüksége. Ma már bánja, hogy nem oltatta be magát. „Nagy hibának tartom, hogy nem éltem az oltás lehetőségével, mivel most kórházban vagyok, és oxigénre van szükségem ahhoz, hogy tudjak lélegezni“ – mondja Tibor, majd mindenkit felszólít, hogy oltassa be magát. „Ha vissza tudnám p9rgetni az időt, azonnal beoltatnám magam, nem haboznék“ – hangsúlyozza.

(čas.sk)