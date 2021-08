68 szlovákiai kórházban kezdik meg a kedvezményes árú antigén tesztelést

A napokban 68 kórházban kezdik meg a kedvezményes árú antigén tesztelést, a szűrővizsgálat ára 5 euró lesz.

Bármennyi gyorsteszt abszolválható lesz, de a kezelési költséget minden alkalommal fel fogják számolni. Ezt kedden jelentette ki újságírók előtt Vladimír Lengvarský (OĽANO-jelölt) egészségügy-miniszter.

Orvosi javallat esetén a szűrővizsgálat továbbra is ingyenes marad. Nyitva maradnak a mobil mintavételi helyek is, de a szűrés itt drágább lesz. Azoknak, akik nem oltathatják be magukat, elegendő lesz egy orvosi igazolást felmutatniuk. Úgy lesznek elkönyvelve, mint a beoltottak. "Szerdán foglalkozunk azzal, hogyan integráljuk ezt az igazolást a GreenPass alkalmazásba" - ígérte a miniszter.

TASR