Sokkal jobban állnak a németek az oltakozással, mint Szlovákia, ennek ellenére gyorsítanák a kampányt

Fel kell gyorsítani az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegség (Covid-19) elleni oltási kampányt Németországban, hogy a delta variáns terjedése miatt ne terhelődjék túl az egészségügyi ellátórendszer - mondta Angela Merkel német kancellár kedden Berlinben a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után.

Fotó: TASR/AP

A kancellár kiemelte: igen örvendetes, hogy a hatvan éven felülieknél elérte a 80 százalékot az átoltottság, viszont "rossz hír", hogy az utóbbi hetekben nagymértékben lassult az oltási kampány.n Oltóanyagból van elég, és nemcsak saját magát, hanem az egész közösséget védi, aki beadatja a vakcinát - mondta Angela Merkel, aláhúzva, hogy a teljes lakosság körében a jelenlegi 55,1 százalékról jóval 70 százalék fölé kell emelni a teljes oltással rendelkezők arányát.

Kifejtette: a korábbiaknál fertőzőképesebb delta vírusváltozat terjedése mellett is arra kell törekedni, hogy a lehető legkisebb nehézséggel, korlátozással járó szabályokkal fékezzék a kórokozó terjedését. Így továbbra is érvényben maradnak a tavaly tavaszi első hullám idején bevezetett alapvető fertőzéshigiéniai óvintézkedések, vagyis a közösségi maszkviselés, a gyakori kézmosás és a távolságtartás hármasából összeálló úgynevezett AHA-szabály (Alltagsmaske, Hygiene, Abstand).

Az értekezleten a többi között megállapodtak arról, hogy ismét szabad tömegrendezvényeket tartani, de csak legfeljebb 25 ezer résztvevővel. Döntöttek arról is, hogy augusztus 23-tól bevezetnek egy újabb hármas előírást, az úgynevezett 3G-szabályt, amelynek elnevezését a "beoltott, gyógyult vagy tesztelt személyek" (geimpfte, genesene oder getestete Personen) kifejezésből képezték. A szabály előírja, hogy a teljes oltással rendelkezők és a fertőzésen igazoltan átesettek korlátozás nélkül vehetnek részt zárt térben tartott rendezvényeken, és kereshetnek fel egyebek mellett vendéglőt, edzőtermet és kórházat, a többiek viszont csak friss negatív SARS-CoV-2 teszttel tehetik ezt.

Döntöttek arról is, hogy október 11-től megszüntetik a gyorstesztszolgáltatás ingyenességét az oltástól elzárkózóknak. Az oltás továbbra is önkéntes, és aki nem él a lehetőséggel, annak felelősséget kell vállalnia döntéséért, ami azt is jelenti, hogy nem háríthatja tartósan az adófizetőkre a tesztelés költségét - hangsúlyozta Markus Söder bajor miniszterelnök, a tartományi kormányfők egyeztető testületének (MPK) soros alelnöke.

Ugyanakkor a teljes oltással rendelkezők érvényesíthetik az alaptörvényben garantált jogaikat, és őket nem sújthatják többé olyan korlátozások, amelyek a járvány első három hullámában az oltóanyag hiánya vagy szűkössége miatt mindenkire vonatkoztak - fejtette ki Markus Söder. A szövetségi kormány vezetői és az MPK tagjai abban is egyetértettek, hogy a szövetségi parlamentnek (Bundestag) ismét meg kell hosszabbítania a járványügyi védekezés megszervezésére a szövetségi kormánynak adott különleges felhatalmazást, amely új döntés nélkül szeptember végén megszűnne.

A szövetségi kormány keddi adatai szerint a 228. napja tartó kampányban legalább egy adag védőoltást a lakosság 62,5 százaléka - 52 010 167 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 55,1 százaléka - 45 842 065 ember - rendelkezik. Szlovákiában 42,7 százaléknyian kapták meg az első dózist, teljesen meg 38,7 százalékniyan vannak beoltva.

Az utóbbi hét napon átlagosan 360 ezer adag oltást adtak be naponta. Egy hónappal korábban még 700 ezer körül volt ez a szám. A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) kimutatása szerint az utóbbi 24 órában országszerte 2480 fertőződést mutattak ki tesztekkel. Ez 40 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 1766-hoz képest. Az új regisztrált fertőződésekkel együtt 3 794 429 ember szervezetében mutatták ki a SARS-CoV-2-t Németországban. A Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt 19-en haltak meg, a járvány áldozatainak száma így 91 803-ra emelkedett.

MTI