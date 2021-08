Robogó, kalapács, válltáska és két bicikli - Ennyi kellett a 350 ezer eurós zsákmányhoz

Kedden este zárás előtt kirabolták a pozsonyi Hviezdoslav téren található Radisson Blu Hotel órakereskedését.

A fotóra kattintva képgaléria nyílik (Fotók: rendőrségi felvételek)

A tettesek 18:54-kor robogóval érkeztek a hotelhez tartozó mélygarázsba, majd onnan közelítették meg a Hublot márkakereskedést.

Az egyik támadó a földre lökte az eladónőt, míg bukósisakot és kesztyűt viselő társa széttörte a vitrint, és a válltáskájába pakolta az ott lévő órák többségét. Amikor utóbbi befejezte dolgát, előbbi nem tudott ellenállni a kísértésnek, és felmarkolt még néhány órát. Ő azonban nem viselt kesztyűt, így elképzelhető, hogy hagyott némi ujjlenyomatot a helyszínen. Arról nem is beszélve, hogy az üvegszilánkok akár el is vághatták a kezét, minek folytán akár még vérnyomok is maradhattak utána.

A páros ezután robogóval távozott a mélygarázsból, majd az SNP híd felé vették az irányt, ott pedig a motorkerékpárt két előre elkészített biciklire cserélték, és azokkal folytatták a menekülést Ligetfalu (Petržalka) irányába.

Összesen 19 svájci karóra tűnt el a Hublot-márkakereskedésből, melyeknek összértéke 350 ezer euró.

A rendőrség ismeretlen tettesek ellen indított büntetőeljárást.

Amennyiben valaki felismerné a rablókat, vagy bármilyen információval rendelkezne róluk, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel a 158-as segélyhívószámon, bármelyik rendőrőrsön, vagy a hatóság hivatalos közösségi oldalán.

(parameter)