Szombaton egyadagos vakcinával oltanak a dunaszerdahelyi Tescóban

E hétvégén Nagyszombat megyében csak szombaton (augusztus 14.) fognak oltani a koronavírus ellen.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az érdeklődők három bevásárlóközpontban, valamint a pöstyéni (Piešťany) nagy kapacitású oltóközpontban vehetik majd fel az oltást. A többi oltóközpont hétvégén nem lesz nyitva. Erről a megye kommunikációs osztálya tájékoztatott szerdán.

A Janssen egyadagos vakcinájával a nagyszombati, a szenicei (Senica) és a dunaszerdahelyi Tesco bevásárlóközpontban fognak oltani, 10 és 17 óra között. Az oltás felvételéhez nem szükséges előzetes regisztráció.

A dunaszerdahelyi kórházban minden hétköznap 8:00 és 15:00 lehet igényelni a vakcinát (Pfizer), az előzetes regisztráció ott sem szükséges.

A pöstyéni fürdőszigeten található nagy kapacitású oltóközpontban a 16 évnél idősebb érdeklődők vehetik majd fel a Pfizer/BioNTech védőoltását, 8 és 16 óra között. A második adagot is be fogják szúrni, amennyiben az első dózis beadása óta eltelt több mint négy hét, és ezt az érdeklődő igazolni is tudja. Minden oltópont fogad előre nem regisztrált oltakozókat is.

Az érdeklődőktől a személyi igazolványukat, az egészségbiztosítási kártyájukat kérik, és a helyszínen ki kell tölteni egy űrlapot. A kiskorú érdeklődőket csak a törvényes képviselőjük kíséretében fogják beoltani, ez vonatkozik a második dózisra is. Bővebb tájékoztatást a zdravazupa.sk weboldal nyújt.

(TASR/parameter)