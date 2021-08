Fülöp Zsigmond újságíró távirata Asztrachánból

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(Archív felvétel)

(CLXXV. rész)

Fülöp Zsigmond, a Komáromi Ujság társszerkesztője és –tulajdonosa Przemyśl eleste után került hadifogságba. Legutóbbi levelét Asztrachánból küldte Komáromba, ezúttal Velez Zsigmond népbanki igazgatónak címezve azt. A 3 kopekos levelezőlap 1915. augusztus 31-től október 18-áig utazott az oroszországi táborból a szülőföldig. A helyi sajtó teljes terjedelmében leközölte az üdvözletet: „Kedves Direktor Úr! Kedves Zsiga bátyám! Remélem, megkapjátok a táviratomat, amelyben arról értesítelek benneteket, hogy én és az ismerős bajtársak, köztük Ferenczy Károly komáromi földmíves iskolaigazgató itt vagyunk Asztrachánban. Sajnos a korábbi táviratomra eddig nem érkezett válasz. Azt írhatom most is, hogy egészségesek vagyunk, amit tinéktek is kívánok. Mi, fogolytisztek mindnyájan egy helyre vagyunk internálva és miként a Mária nostra-beli rabok, nagyon várjuk a háború végét. Nagyon jól esne, ha te vagy Polónyi Lajos bátyám néhány sorral meglepnétek. Nagyon is megköszönném. Címem: Kriegsgefangener Lautenand Sigmond Fülöp, Asztrachan, Russland. A legszivélyesebb üdvözletemet küldöm neked. Polónyi bátyámnak, Makky öcsémnek, s az esetleges új kollégámnak és az igazgatóság összes tagjainak. Írjatok! Sok-sok üdvözletet küld Fülöp Zsiga.”

Az újság szerkesztője a távirat kapcsán megjegyzi: „Itt említjuk meg, hogy Oroszországba, hadifoglyainknak németül, vagy franciául lehet írni, és mind kevesebb szöveggel – leghelyesebb levelezőlapon írni. S attól nagyon is óvakodni kell, hogy – akár nyíltan, akár burkoltan –, a közállapotokról, a háborús sikerekről írjunk, mert azt az orosz cenzura nem ereszti át a kezein.”

*

A komáromi Ott Antal mellére a trónörökös saját kezűleg tűzte fel a kitüntetést. Ezt maga a fiú írta meg szüleinek Komáromba (Kertész utca 7.): „Kedves Szüleim! Tudatom önökkel, hogy folyó hó 13-án Őfensége a trónörökös saját kezűleg tűzte mellemre a II. Osztályú Vitézségi Érmet. Valószínű, valamelyik nap fogunk hazamenni szabadságra. Az idő itt nagyon hideg, de azért én jólérzem magam. Üdvözlöm mindnyájukat. Határszél, 1915. 10. hó 16. Szerető fiuk Antal.”

*

Az illetékes szervek elhalasztották a besorozott 43–50 éves volt tisztek 1915 októberére tervezett kiképzési tanfolyamát.

Lelkes Vince