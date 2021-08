LÉNYEG: Miért is bűnhődne Dunaszerdahely mondjuk egy oltatlanságáról hírhedt észak-szlovákiai járás miatt? A vendéglősök mondják meg a tutit, hogy kiket szolgálnak ki

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Boris Kollárék megpróbáltak felelős kormánypártként viselkedni és ezt úgy teszik, hogy közben senkit nem akarnak diszkriminálni. Még a vakcinát elutasítókat sem.

Így most azt mondják, azért nem akadályozták az új Covid-automata kormányon belüli elfogadását, mert a Sme rodina miniszterei kedden amellett szavaztak, hogy ez az automata ne rekesszen ki senkit és ne tegye kötelezővé az oltást sem. Az országos helyett a regionális intézkedésekre összpontosító és az idősebbek átoltottságát fontos szempontként kezelő rendszerben például a vendéglátó egységek fenntartói maguk dönthetik majd el, kiket szolgálnak ki: csak az oltottakat, vagy a negatív teszttel rendelkezőket, esetleg a koronavíruson átesetteket, netán másokat is. Éppen erre hivatkoznak Kollárék, hogy majd ezek az egységek határoznak arról, miként kezelik az ügyfélkörüket, az állam csupán lehetőséget biztosít minderre.

Az oltottak a lehető legtöbb előnyt élvezhetik

Július elején még a Sme rodina párt volt az, amelyik hátráltatta a parlamentben azt a jogszabályt, ami beoltottakra és oltás nélküliekre osztotta volna fel a lakosságot. Most már más a helyzet, hiszen az esetleges diszkrimináció piszkos munkáját a vállalkozók végezhetik el. A vendéglátós "iparág" képviselőinek előre be kell majd jelenteniük, kit, milyen védettségi szintű embereket fogadnak be szívesen, hiszen előreláthatólag az egyes kategóriákra más-más intézkedések vonatkoznak majd. Ugyanezt a helyzetet az egészségügyi miniszter úgy definiálja, hogy az új automata célja egy olyan rendszer, amelyben az oltottakat a lehető legkisebb mértékben korlátozzák, és egyben a lehető legtöbb előnyt élvezhetik.

A vendéglősök kezében a döntés

A befolyásos önkormányzati szervezet, a Szlovákiai Városok Uniója is elégedett az új rendszer új megközelítésével, amely figyelembe veszi a helyi viszonyokat. Mert az eddigi automata szerinti országos intézkedések nem feleltek meg a régióknak, hiszen előfordult, hogy például a kritikus árvai járványhelyzet miatt bezárták a vendéglőket mondjuk Nagykürtösön is. Most viszont a vendéglősök mondják meg a tutit, a saját kezükben a döntés, kiket szolgálnak ki, ami az általános, országos lezárások idején nem volt lehetséges.

Mérsékelten optimisták vagyunk

Közben az is kiderült szerdán, hogy a világjárvánnyal terhelt időszak ellenére az ország lakossága mérsékelten optimista, több mint 51 százalékuk tekint derűlátóan a jövőre. Az optimizmus legfőbb oka a család, utána következik a lakhatás és a digitalizáció - ezek mind reményt ébresztenek a megkérdezettekben. Beszédes tény azonban, - ugyanakkor a vezető politikusainkra nézve ez rettentően kínos -, hogy a Covid-helyzetnél jobban aggasztja az embereket a politikai helyzet. Ami a koronavírust illeti, a megkérdezettek 55 százaléka a hatékony védőoltás miatt bizakodó a jövővel kapcsolatban. Az is világossá vált, hogy a vakcinába vetett hit elsősorban a főváros környéki, hitelképes, iskolázott rétegre jellemző. De a szerencsétlen vakcinafóbok megnyugtatására szögezzük le gyorsan, hogy az ő szubkultúrájukat képviselőkről még nem bizonyosodott be minden kétséget kizáróan, hogy csakis lecsúszott vidéki suttyókból verbuválódnának, akik anno csupán az alapiskola alsó tagozatát látogatták.

A büntetőperek soha nem érnek véget

Folytatódott szerdán a Dušan Kováčik ellen indított büntetőper, mert a volt speciális ügyészt még mindig azzal vádolják, hogy 2017-ben 50 ezer euróért cserébe segédkezett abban, hogy az előzetesből szabadon engedjék a Takáč-banda vezetőjét. A tárgyaláson megjelent az exfőügyész is, akit a bíró a tárgyalás hevében véletlenül vádlottként jelölt meg. Ezt Jaromír Čižnár visszautasította, de nem tagadta meg Kováčikot, akit olyan barátjának nevezett, aki jószívűségéről volt ismert. Ez persze sok mindent megmagyarázna, de még távolról sem ért véget a per. Ahogy Marian Kočneré sem a felejthetetlen börtönüzenetei miatt. Az illetékes bíróság október végére napolta el a minden lében kanál üzletember ügyét, aminek lényege, hogy vizsgálati fogsága idején papírra vetett üzenetekben foglalta össze, a rácsokon túli világban kinek mi a teendője annak érdekében, hogy ő megússza az ellene felhozott vádakat.

Sidó Árpád