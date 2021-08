Robbanás történt egy buszon Oroszországban, egy ember meghalt

Szergej Szokolov, kormányzóhelyettes gyorsan kizárta egy terrorcselekmény lehetőségét.

A Ria Novosztyi orosz hírügynökség szerint nagyjából harmincan lehettek a járművön, amikor bekövetkezett az eddig ismeretlen eredetű robbanás.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) szakértőket küldött a helyszínre, és biztonsági előírásoknak nem megfelelő szolgáltatásnyújtás és gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés gyanúja miatt indított bűnügyi eljárást.

