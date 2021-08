Korlátozhatja a munkáltató azokat, akik nincsenek beoltva? A szakértők egyértelmű választ adtak

Mivel jelenleg nem kötelező a koronavírus elleni oltás, a munkáltatónak nincs joga rákérdezni, hogy az alkalmazottai, illetve üzleti partnerei be vannak-e oltva. De vajon megkülönböztetheti-e valamilyen módon a beoltottakat azoktól, akik nem adatták be maguknak a vakcinát?

Egyes brit vállalatok már jelezték, hogy a jövőben csak beoltott munkavállalókat vesznek fel, de néhány nevesebb cég még tovább merészkedett. Például a Google és a Facebook vezetősége tájékoztatta az alkalmazottait, hogy csak a beoltottakat fogadják szívesen az irodákban.

Szlovákiában ilyen módszerre nincs lehetőségük a vállalatoknak. Róbert Bános ügyvéd a Čas.sk-nak elárulta, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint az oltás önkéntes alapú, így nem lehetséges szankcionálni azokat az alkalmazottakat, akik nem oltatják be magukat.

A munkaterület felosztását beoltott és nem beoltott részlegre ugyan nem tiltja a törvény, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a munkáltatónak tudnia kell, hogy ki van beoltva és ki nincs.

„A jelenleg érvényben lévő jogszabály szerint a munkáltató nem jogosult ezt megtudakolni. Az alkalmazottak csak beleegyezés esetén tudathatják munkáltatójukkal, hogy be vannak-e oltva vagy sem“

– nyilatkozta Bános, majd hozzátette: az otthonról történő munkavégzés a munkaszerződésben foglaltak szerint történik. Amennyiben erről nincs előzetes egyezség, az otthonról történő munkavégzést nem lehet egyoldalúan elrendelni.

Miriam Fillová, a Munkáltatói Szakszervezet Szövetségétől a lapnak elmondta, hogy a munkáltatók nem kötelezhetik oltásra az alkalmazottaikat, de motiválhatják őket.

„Számos vállalat tisztában van a helyzet súlyosságával, ezért a lehetőségekhez mérten meggyőzhetik alkalmazottaikat az oltás előnyeiről. Ugyanakkor a munkáltatónak nincs joga közelebbi információkat gyűjteni az alkalmazottaik beoltottságáról, amennyiben ezeket önkéntesen nem tudatják velük“

– tette hozzá Fillová.

Az olyan nagyobb szlovákiai vállalatok, mint az Allianz, a Generali Biztosító, a Szlovák Állami Vasutak (ŽSR) vagy a Slovenská Sporiteľňa is tartja magát a jogszabályhoz, alkalmazottaikat nem kötelezik az oltás beadására és nem is büntetik azokat, akik nem adatják be maguknak a vakcinát, ugyanakkor aktívan motiválják őket.



