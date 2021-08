A pápához csak a védetteket engedné közel a lakosság 60 százaléka, 51% csak az oltatlanoknak „zárná be” a régiókba - grafikonokkal

A felnőtt lakosság 66,7 százaléka tervezi vagy már beoltatta magát, az oltást elutasítók többsége a mellékhatásoktól fél. A felnőtt lakosságnak csak 20 százaléka teljesen elutasító a COVID-oltással szemben, 11 százalék még nem döntött, a többiek viszont már vagy beoltatták magukat, vagy hamarosan beoltatják magukat. A felmérést az AKO közvélemény-kutató ügynökség készítette az SaS megrendelésére.

Fotó: Paraméter



A felnőtt lakosság kétharmada oltáspárti, derül ki az AKO közvélemény-kutató ügynökség július végén, 1000 fő bevonásával készített reprezentatív felméréséből.

A kormány kommunikációjának a kudarca

Janka Bittó Cigániková (SaS), a parlament egészségügyi bizottságának elnöke szerint az oltási kampány a kormány rossz kommunikációja miatt lassult le. „A kormány legnagyobb kudarca a kommunikáció” – jelentette ki Cigániková. Ezt bizonyítja szerinte az is, hogy a be nem oltottak többsége, 35 százalék azzal indokolja az oltással szembeni hozzáállását, hogy szerinte túlságosan gyorsan fejlesztették ki a vakcinákat.

31 százalék említette magyarázatként az oltások mellékhatásaitól való félelmet. 24,6 százalék a saját immunrendszerének erősségében bízik, úgy véli, hogy neki nincs szüksége oltásra.

Forrás: SaS, az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján

A felmérés azt is megmutatta, hogy az embereket nem ajándékokkal, nem pénzzel lehet rávenni arra, hogy oltassák be magukat. „A bizonytalanok többsége, 63 százalék elutasítja a pénzjutalmat az oltás fejében” – magyarázta a képviselő.

A lottó senkinek sem kell

A felmérésben külön rákérdeztek az Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter által erőltetett oltáslottóra, amelynek a hétvégén volt az első sorsolása. Amellett, hogy a pénzjutalmat sem nagyon tartják elfogadhatónak az emberek – a nem oltottak 49 százaléka semmilyen jutalomért nem oltatná be magát, és mindössze 3,4 százalékra hatna a pénzjutalom – az a volt kormányfő által kitalált oltáslottót egy százaléknál is kevesebben támogatják.

Forrás: SaS, az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján

Václav Hřích, az AKO vezetője úgy véli, hogy sokkal szélesebb körű tájékoztatásra lenne szükség a pénznyeremények helyett. „A felmérés azt mutatja, hogy sok hamis információ jut el az emberekhez, ezt kellene ellensúlyozni” – mondta a Paraméternek Hřích. A „legjobb motiváció” szerinte a következő hullám lesz.

„A következő hullám lesz a legjobb oltási kampány” – véli az elemző.

A Szövetség választói oltáspártiak

Nem okozott túl nagy meglepetést az oltáspártiak illetve az oltásellenesek pártpreferencia szerinti bontása sem. A legtöbb beoltott szimpatizánsa a Progresszív Szlovákiának van, választóinak 98 százaléka állítja, hogy már megkapta az oltást. A második helyen az SaS szerepel 92 százalékkal, majd a KDH 91%-kal.

A negyedik helyen a még meg sem alakult Szövetség áll, a magyar párt – vagy elődpártjai – választóinak körében 86%-os az átoltottság.

A Za ľudí és az OĽaNO 84 százalékos eredménnyel követi a Szövetséget. A legkevésbé oltáspárti választója a kormánypártok közül a Sme rodinának van, csak 64 százalékuk állította, hogy felvette az oltást, vagy hamarosan beoltatja magát. Ennél még az ellenzéki Hlas (68%) és a parlamenten kívüli SNS(67%) is jobban áll.

Az oltottak és a nem oltottak aránya a Smer választói között egyenlítődik ki – 48% beoltott illetve 42 százalék be nem oltott. Kotleba pártjának választói körében csak 25, a LSNS-ből kivált, és Republika néven pártot alapítók támogatói között viszont csak 8 százalék az oltottak aránya.

Forrás: SaS, az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján

A regionális intézkedésekben már kevésbé „progresszív” a Szövetség választója

A járvány várható újabb hullám miatti intézkedésekről a Szövetség választóinak véleménye már nagyobb egyezést mutat az ellenzék – Hlas – vagy a kevésbé progresszív kormánypártok – OĽaNO, Sme rodina – választóinak véleményével. A Szövetségre voksolók 33 százaléka mondja azt, hogy regionális a lockdown vonatkozzon egyaránt a beoltottakra és a nem beoltottakra is, 52 százalék szerint viszont csak a nem beoltottakat kellene „lezárni”.

Forrás: SaS, az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján

A teljes lakosság 51 százaléka, vagyis a szűk többség csak a be nem oltottak számára vezetne be regionális lockdownt, 26 százalék mindenkire egységes szabályokat hozna, 16 százalék pedig semmilyen korlátozást nem vezetne be a járvány újabb hulláma esetén.

A pápát csak a beoltottak lássák

A tömegrendezvényeken való részvételt a kormánypártok – és a progresszív ellenzék – szavazóinak túlnyomó többsége csak a védettséggel rendelkezőknek engedélyezné. Ebbe a csoportba esnek a Szövetség választói is: 57 százalékuk csak a védetteket, újabb 19 százalékuk pedig csak a beoltottakat engedné be tömegrendezvényre. Mindössze 13 százalék mondta azt, hogy mindenkit be kellene engedni a koncertekre, mozikba, sportrendezvényekre akkor is, ha semmilyen védettségük nincs. A skála másik végén ezúttal is a ĽSNS és a Smer áll.

Forrás: SaS, az AKO közvélemény-kutató ügynökség felmérése alapján

Hasonló a pártok választóinak a véleménye a pápalátogatással kapcsolatban is.

Ebben a kérdésben ráadásul a Szövetség választói a legszigorúbbak: mindössze 5 százalékuk engedne be egyáltalán nem védett látogatókat a pápalátogatás egyes rendezvényeire, 80 százalék pedig csak az oltással rendelkezőket vagy a betegségen átesetteket engedné közel a pápához.

A teljes lakosságban 60 százalék azok aránya, akik csak a védetteket engednék be ezekre a rendezvényekre.

Az oltásellenesek „szégyenlősek”, mint a pornót nézők

A felmérésben a megkérdezettek 61,9 százaléka vallotta magát beoltottnak (1.+2. vakcina), miközben a valóságban az arány a 18 évesnél idősebbek esetében közelebb áll az 50 százalékhoz, mint a 62-höz. Václav Hřích, az AKO vezetője szerint azonban ez nem meglepő. „Vannak olyan rétegek, amelyeket nagyon nehéz, vagy szinte teljesen lehetetlen elérni a közvélemény-kutatóknak, ilyenek a legszegényebb rétegek, például a hajléktalanok vagy bizonyos mértékben a szociális segélyen élők” – mondta Hřích, ami torzíthatja az adatokat akár 3-4 százalékponttal is.

A másik torzító tényező, hogy vannak olyanok, akik nem mondanak igazat.

„Akár 4-5 százaléknyian is lehetnek azok, akik – alkalmazkodva a társadalmi elvárásokhoz – inkább azt hazudják, hogy be vannak oltva” – magyarázta az elemző.

Példaként a televíziócsatornák nézettségére vonatkozó felméréseket említette, amelyeket még akkor végeztek, amikor nem online mérték a tévék nézettségét. „A megkérdezettek mintegy 10 százaléka említett olyan »intelektuálisabbnak« tartott csatornákat, mint például a Discovery Channel, és mindössze 1 százalék vallotta be a pornócsatornákat.

Miután bevezették a tényleges online nézettségi mérést, kiderült, hogy az arány fordított – 10 százalék néz pornót és 1 százalék ismeretterjesztő csatornákat” – magyarázta az AKO vezetője.

Lajos p. János