Naponta kéne annyi embert beoltani Szlovákiában, mint amennyit a vakcinalottó hetében

A július végén bejelentett, és augusztus elején elindított regisztráció nem különösebben növelte meg az érdeklődést a koronavírus elleni oltások iránt. A vasárnap (augusztus 15.) elindított élő tévés sorsolás után többen regisztráltak a lottóra, az viszont egyelőre inkább arról szólt, hogyan lehet elbukni a nyereményt.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

25 875 - a szám, ahány ember a műsorvezetők bejelentése szerint megkapta az első oltását az elmúlt egy héten. Ehhez képest azon a héten, amikor az egészet Igor Matovič pénzügyminiszterként bejelentette, még 37 ezren voltak. Az oltás iránt érdeklődők száma hosszú ideje folyamatosan csökken (a csúcson voltak olyan napok, amikor 25-30 ezer embert oltottak be), és úgy tűnik, ezt a tendenciát a vakcinalottó sem fordítja meg.

Richard Kollár matematikus a Denník N-nek nyilatkozva azt mondta, hogy a 25 875-ös szám egyáltalán nem tekinthető elégségesnek, mivel naponta volna ennyire szükség most is ahhoz, hogy a lakosság legveszélyeztetettebb rétegét megóvjuk a koronavírus-fertőzés következményeitől.

Összehasonlításképpen, május utolsó előtti hete (május 17-23.) volt az, amikor a beadott első oltások száma a csúcson volt, és ez 160 598-at jelentett. Az azt megelőző, illetve azt követő héten 150 ezer, illetve 144 ezer első oltást adtak be. Júniustól fordult a kocka, és a második oltásukat megkapók száma jócskán meghaladta azokét, akik az elsőt kapták. Június első hetében még 99 ezren, a második hetében pedig már csak 65 ezren kapták meg, és ezt a heti 60-70 ezres szintet még július közepéig sikerült tartani, majd tovább csökkent heti 30-35 ezerre, augusztus második hetében pedig már 25 ezerre.

Az SaS által megrendelt felmérésből kiderül, hogy a felnőtt lakosság 66,7 százaléka tervezi vagy már beoltatta magát, az oltást elutasítók többsége a mellékhatásoktól fél. A felnőtt lakosságnak csak 20 százaléka teljesen elutasító a COVID-oltással szemben, 11 százalék még nem döntött, a többiek viszont már vagy beoltatták magukat, vagy hamarosan beoltatják magukat.

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök szerint ugyanakkor még korai értékelni a vakcinalottó első sorsolását, ehhez képest a Matovič vezette pénzügyminisztérium már eldicsekedett azzal, hogy csupán a sorsolás bő egy órája alatt 14 ezren regisztráltak a lottóra. Tehát nem az oltásra, hanem a lottóra. Közvetlenül a műsor után további tízezren, míg ha az egész vasárnapi napot vesszük szemügyre, akkor 62 ezren.

Közölték azt is, hogy mostanáig ezt már mintegy 715 ezren tették meg, közülük körülbelül 130 ezren 65 év felettiek. Egyébként a legerősebb korosztály a regisztráltak körében a 40-49 éveseké, ők több mint 150 ezren vannak.

Magas nézettséget hozott a vakcinalottó a köztévének, a 12 év feletti célközönségből (tehát azok közül, akik már olthatják magukat), a becslés szerint 571 ezren nézték a közvetítést, ez pedig 29,6%-os közönségarányt jelez. A kommersz, 12-54-es célcsoportban ez az arány 27,2%-os volt, tehát többen nézték, mint a két legnépszerűbb tévé, a Markíza és a Joj aktuális műsorát együttvéve.

Ezen számok egyike sem beszédes viszont a tekintetben, hogy hányak érdeklődését keltette fel a vakcinalottó. Arra ugyanis már csak azok regisztrálhattak, akiket már beoltottak legalább az első oltással, és hát az élő műsort is nyilván leginkább ők nézték.

Az élő műsor pedig hozott magával drámát, ugyanis az ötből négyen a kisorsolásuk ellenére ne vitték el a 100 ezres nyereményt, az utolsó, eperjesi hölgy ráadásul egy olyan műszaki adottság miatt, amelyről nem tehet. Az interneten követte figyelemmel az adást, ám az az élő műsorhoz képest helyenként közel egy percet is késhet, így amikor a kisorsolása után felhívták, nem tudta időben bemondani a képernyőn megjelenő kódot, ami a nyeremény egyik feltétele, csupán néhány másodperccel a 20 másodperces idő lejárta után - neki ugyanis nyilván csak akkor jelent meg. A vakcinalottó feltételeit emiatt már többen is nyilvánosan kritizálták, Igor Matovič ay RTVS vezérigazgatójával, Jaroslav Rezníkkel egyetemben pedig már meg is látogatták az említett hölgyet, és a pénzügyminiszter ígéretet is tett arra, hogy megkeresik a jogi útját annak, hogy mégiscsak az övé lehessen a nyeremény.

A vakcinalottó szabályaival kapcsolatban kritikát fogalmazott meg Richard Kollár matematikus is, ugyanis szerinte az semmiben nem különbözik attól, mint amikor Robert Fico és Robert Kaliňák letettek az asztalra 1 millió eurót a Kuciak-gyilkosságot követően. Kollár úgy érzi, elsősorban kellő számú emberre és időre van szükség ahhoz, hogy megnöveljék az érdeklődést az oltások iránt.

"Azokkal az emberekkel, akik különböző személyes okokból mérlegelik az oltáson való részvételüket, elsősorban tisztességesen kell kommunikálni és válaszolni minden kérdésükre. Leginkább bizonyára a velük foglalkozó orvosokban vagy egészségügyi személyzetben bíznak meg. Gyors megoldás erre ma már nem létezik" - húzta alá.

A műsor alatt szóba került az is, hogy Szlovákia leginkább beoltott településén, az ólublói (Stará Ľubovňa) járásban található Legnaván a beoltottsági arány 73%, és a Pozsonyi járásokban is eléri már a 70%-ot, a műsorvezetők pedig megjegyezték, hogy ezeken a helyeken már elérték a kollektív immunitás szintjét. Szakemberek szerint viszont ez a szint jóval magasabban van, különösen a delta variáns terjedési gyorsaságát ismerve.

Henrieta Hudečková, az egészségügyi minisztérium epidemiológiai szakértője egyenesen 90%-os beoltottságról beszél, amitől igen távol vagyunk. Richard Kollár ezt kiegészítette azzal, hogy az őszi járványhullám után várhatóan a népesség nagy része már védett lesz a koronavírussal szemben. "Ez viszont nem az oltások útján történik majd, e tekintetben már nagy változásra nem számítok (noha a helyzet romlása még bizonyára növelni fogja az oltások iránti érdeklődést), hanem az átfertőződéssel" - szögezte le.

Tehát az idei év végéig a népesség beoltatlan és covidon még át nem esett része valószínűleg megfertőződik majd. A kérdés viszont az, hogy mennyien nem élik majd túl, illetve hány személy esetében járhat ez akár hosszú távú követkeményekkel.

(parameter/Denník N)