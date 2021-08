Ilyen az ideális dolgozószoba

A járványhelyzetet követően is sokan maradnak otthon távmunkában. Az irodai feladatok elvégzéséhez nekik is be kell rendezni egy mini kis irodát. De vajon mi kerüljön ide, hogy hatékony legyen a munkavégzés?

Otthonról dolgozni jobb?

Egyre több kutatás lát napvilágot azzal kapcsolatban, hogyan változtak meg az emberek szokásai a home office alatt. Ki jobban, ki rosszabbul viselte a kialakult helyzetet: van, aki otthonról hatékonyabban tudott dolgozni, míg mások nem. Ez attól is függött nagy részben, hogy ki milyen körülmények között dolgozott.

A modern, kényelmes iroda, a közös kávézás a munkatársakkal vagy a napi rutin sokaknak hiányozhatott a távmunkában. Azonban a saját otthonunkban is könnyen kialakíthatunk egy dizájnos, komfortos kis dolgozósarkot, amivel megteremthetjük az irodai légkört. Igaz, a kávét a képernyő előtt ülve kell majd meginnunk, de ha jól rendezzük be az adott helyet, ez sem okoz majd problémát.

Lássuk, milyen az ideális otthoni dolgozószoba!

Ez a 3 dolog nélkülözhetetlen a home office-ban

Az irodai munkát végző emberek leginkább gerinc- és látásproblémákkal küzdenek. Számukra tehát a legfontosabb, hogy olyan bútorokkal rendezzék be az otthoni irodájukat, amelyek megakadályozzák ezek kialakulását. Egy kényelmes szék és asztal mindenképpen szükséges, de emellett még más kiegészítőkre is fordítsunk figyelmet! Ilyen lehet például az asztali lámpa is! A fényforrás helyes megválasztása megkönnyíti a munkát. Érdemes LED izzós, állítható fejű asztali lámpát helyezni magunk mellé.

Télen mindenképp szükséges lámpafény mellett dolgozni, de ha ódzkodunk az asztali lámpától, választhatunk állólámpát is.

Fontos, hogy a számunkra legjobb forgószéket szerezzük be a távmunkához. Az Office Plaza akciós kínálatában célszerű szétnézni, hiszen ők az irodai székek szakértői, minden terméküknél részletes leírás olvasható. Így könnyen megtalálhatjuk a tevékenységünkhöz leginkább passzoló bútort. Hiszen vannak, akik a munkát követően játékra is használják majd a dolgozósarkot, így nekik például a gamer szék lesz a nyerő választás. Arra azonban mindenki ügyeljen, hogy a hátat és a derekat is jól megtámasztó széket válasszon, és ha lehet, fejtámlásat! Jól fog jönni meetingek közben, ha egy kicsit hátradőlhetünk! Gondoljunk arra, hogy körülbelül 6-8 órát töltünk naponta a székben ülve, fontos tehát, hogy komfortos legyen!

Nem kevésbé mellékes az asztal sem: mérete igazodjon a helyhez, a magasságunkhoz, a székhez és persze a munkánkhoz is. Vásárlás előtt nézzük meg, mire fogjuk használni. Íróasztalt rendeljünk, ha nem teszünk rá monitort, laptopot, ha viszont informatikai eszközöket is használunk, érdemesebb számítógép asztalt választani. Ma már vannak állítható magasságúak is, ezek igen praktikusak.

A lényeg, hogy ne görnyedjünk munkavégzés közben! A minőségi környezet hozzájárul a minőségi munkához. Ezt tartsuk szem előtt!

(PR-cikk)