„A nyitottságban és az együttműködésben hiszek” – Gál Tamással, a Komáromi Jókai Színház igazgatójával beszélgettünk

A Komáromi Jókai Színház sikeres időszakot tudhat a háta mögött, hiszen az összes bérletes előadásukat kijátszották. Rengeteget dolgoztak ezért, időt és energiát nem sajnálva próbáltak. Munkájuknak meg is lett a gyümölcse, a nézőiket hosszú idő után újra nagyszerű színdarabokkal örvendeztették meg. Gál Tamás színházigazgatóval az elmúlt időszakról és a terveikről beszélgettünk.

Fotók: Paraméter

Valóban sikerült az összes betervezett előadásukat színpadra vinniük?

Mindössze három előadással maradtunk el, betegség miatt. Ezt a három darab előadást leszámítva viszont kijátszottuk az összes bérletünket. Így bátran kezdhetünk bele a következő évad bérleteinek értékesítésébe. Úgy gondolom, hogy ez egy óriási eredmény, ami nemcsak az én munkámnak köszönhető, hanem a színház összes munkatársának. Egytől egyig mindenki rengeteget dolgozott, „beáldoztuk” érte a nyarunkat.

Amennyiben jól tudom, a Jókai Színház abban az időszakban sem tétlenkedett, amikor úgymond teljesen bezárt a világ. Igaz ez?

Igen, folyamatosan dolgoztunk. Amikor láttuk, hogy a többszereplős darabjaink „becsődölnek”, elkezdtünk kétszereplős színdarabokkal készülni. Ezen túl, a bezártság időszakában, amikor az emberek nem jöhettek hozzánk, elkészítettünk 20 kisfilmet. Ezek a szlovákiai magyar általános és középiskolás diákok irodalomoktatását segítik. Sikerüket látva az Oktatási Minisztérium munkatársai e program folytatására buzdítanak bennünket.

Jól gondolom, hogy épp emiatt a felkészültség miatt sikerült könnyedén újra kitárniuk a színház kapuit?

Sokat segített, hogy előrelátók voltunk. Próbáltunk anyait-apait beleadni a dolgokba, hiszen ez volt a mi első évadunk. Tavaly fél évad maradt ránk – akkor is kétszereplős darabokkal váltottuk ki az évad második felét. Ezt folytattuk most. Bemutattuk továbbá a Szeretkezz, ne háborúzz című sokszereplős színdarabot, illetve A vén bakancsos és fia, a huszár című zenés játékot is. Tehát mindent azért nem tudott tönkretenni a covid.

Milyen előadásokat láthatunk majd a következő évadban?

Luigi Pirandello: Hat szerep szerzőt keres színművével kezdjük meg az új évadot. Bemutatásra kerül Henrik Ibsen: Peer Gynt című drámája, mely a Soproni Petőfi Színház és a Csavar Színház közös produkciója. Ezután következik egy komédia, Moliere: Don Juan című műve, melyet a budapesti Szkéné Színház közreműködésével készítünk elő. Láthatják a nézők Henrik Ibsentől a Kísérteteket, mely a családi titkok lelepleződésének története, majd Örkény István: Tóték című klasszikusát vesszük elő. Az évad utolsó előadása egy nagy táncos-zenés produkció, mely tulajdonképpen ősbemutató: Mikszáth Beszélő köntöséből új adaptációt írunk, az előadás zeneszerzője Lakatos Róbert, dalszövegírója Laboda Róbert, koreográfusa Juhász Sándor. Rendezőként pedig én fogom majd össze ezeket a nagyon tehetséges művészeket. A stúdióban pedig további négy bemutatóval készülünk – Schwechtje Mihály: Örökség című műve az első. Visszahozzuk a színházba a Pozsonyi Színművészeti Egyetem hallgatóit, valamint a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetemről is jönnek hozzánk diákok. Szeretnénk ugyanis odafigyelni arra, hogy mindkét egyetem tehetséges tanoncait idecsábítsuk a Jókai Színházba.

A bérletes előadásokon kívül mi mindennel készülnek még?

Tavaly nagy sikert aratott a Bérletek éjszakája, ezért ezt idén szeretnénk megismételni. Egy könnyed, zenés esttel készülünk. Nagyszerű zenészek kíséretében fogunk énekelni. A lehetőségeinkhez mérten folytatjuk az online tevékenységeinket is. Terveink igazából vannak, de minden a járványhelyzettől függ majd. Ha sikerül, szervezünk egy Jókai bált, de készülünk például egy disznőölésre – a színészeink készítenének finomságokat, amelyet aztán az említett bálon szolgálnánk fel. A színházi előadások mellett művészeti kurzusokkal is gazdagítanánk a színház életét.

Vallom, hogy tágra kell nyitni a színház kapuit, mind konkrét, mind átvitt értelemben. A nyitottságban és az együttműködésben hiszek.

Szlávik Cyntia