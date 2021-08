Szombaton ismét olyan akció lesz a dunaszerdahelyi Tescóban, hogy az életeket menthet

E hétvégén Nagyszombat megyében csak szombaton fognak oltani a Covid-19 betegség ellen. Az érdeklődők három bevásárlóközpontban, valamint a pöstyéni nagy kapacitású oltóközpontban vehetik majd fel az oltást. Erről a megye kommunikációs osztálya tájékoztatott kedden. Minden oltópont fogad előre nem regisztrált oltakozókat is.

Illusztráció

A Janssen egyadagos vakcináját a 18 évnél idősebb érdeklődők kérhetik a nagyszombati, a senicai és a dunaszerdahelyi Tesco áruházban, 10 és 17 óra között. A pöstyéni fürdőszigeten található nagy kapacitású oltóközpontban a 16 évnél idősebb érdeklődők vehetik majd fel a Pfizer/BioNTech védőoltását, 8 és 16 óra között. A második adagot is be fogják szúrni, amennyiben az első dózis beadása óta eltelt több mint négy hét, és ezt az érdeklődő igazolni is tudja.

Az oltakozóktól a személyi igazolványukat, az egészségbiztosítási kártyájukat és a kitöltött kérdőíveket fogják kérni. A kiskorú érdeklődőket csak a törvényes képviselőjük kíséretében fogják beoltani, ez vonatkozik a második dózisra is.

Nagyszombat megyében ugyanilyen rendszer szerint oltottak az elmúlt hétvégén is. Dunaszerdahelyen 251, Nagyszombatban 289, Szenicén pedig 113 személy oltatta be magát a Janssen vakcinával. A pöstyéni nagy kapacitású oltóközpontban 564 érdeklődőt oltottak be a Pfizer/BioNTech védőoltásának első és második adagjával, közülük 169 fő nem regisztrált előre. Február óta a megyei oltóközpontokban több mint 266 000 adag oltóanyagot adtak be. Hétköznap a kórházak és rendelőintézetek oltóközpontjai várják az érdeklődőket, ezek listája a következő linken érhető el: www.trnava-vuc.sk/aktuality/moznosti-ockovania-v-trnavskom-kraji.

TASR