Az életveszélyben lévő afgánok mielőbbi kimenekítéséért tüntettek Németországban

A szervezők szerint a legnagyobb tüntetés a fővárosban, Berlinben volt, ahol a német parlament épülete előtt tartottak nagygyűlést. Itt a tiltakozók olyan táblákat tartottak a magasba, amelyeken az állt, hogy "Légihidat most" és "Van helyünk". A rendőrség szerint a megmozduláson 2100-an vettek részt, lényegesen többen, mint az előre regisztrált ötszáz fő.

Számos, egymással szoros kapcsolatot ápoló csoport nyolc németországi városban szólított fel tüntetésre. Kölnben a szervezők szerint mintegy ezren mentek el a megmozdulásra, szintén lényegesen többen, mint az várható volt.

Berlin right now:



Hundreds of people gathered in front of the German Parliament to show solidarity with the #Afghan people & request #safepassage & air lifts NOW for all #Afghans whose lives are currently at risk pic.twitter.com/nGTMZtiCFk