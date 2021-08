Indul az afganisztáni szlovák mentőakció, de a részletek titkosak

Ezt szerdán közölte Eduard Heger (OĽANO) kormányfő, majd hozzátette, hogy biztonsági okokból nem árulhat el további részleteket a műveletről.

A tálib hatalomátvétel okozta esetleges menekültválság ügyében várhatóan jövő héten ül össze a koalíciós tanács, mivel politikai döntések meghozataláról van szó.

„Számunkra az volt most fontos, hogy lépéseket tegyünk a biztonság érdekében, azaz hogy mentsük a lakosságot és biztonságos körülmények között elszállítsuk az embereket. Minden erőnkkel erre törekedtünk, és most is ezt tesszük”