LÉNYEG: Pénzzel szórta meg a Csallóközt Matovič lottója, de ez valahol nem is csoda. Jól jön az a zsozsó, ha felmegy az áram ára

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mosolygó talibán a káoszba süllyedt Afganisztánban (TASR/AP)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Alaposan ránk ijesztettek a járványügyi szakértők azzal a becslésükkel, hogy jövő héttől néhány járás már vörös besorolást kaphat, noha alig találtak az adott körzetekben új fertőzöttet. A koronavírus terjedését kutató szakik ugyanis arra figyelmeztettek, hogy a kicsi, 10-20 ezer lakosú járásokban elég akár 10 beteget azonosítani egy héten, és máris búcsút inthetnek ott a zöld vagy a narancssárga kategóriának. Ráadásul ez nemcsak rájuk nézve kellemetlen, de a szomszédos térségekre nézve is, ugyanis azok sem lehetnek kettő osztállyal jobbak: tehát egy vörös beosztású zónának nem lehet zöld szomszédja, így akkor is automatikusan narancsszínűre váltanak, ha ott történetesen nem romlott a szitu.

Már 12 narancsos járásunk van

De aztán később kiderült, hogy a helyzet nem annyira lehangoló. Szerda kora este befutott a jövő hétre érvényes Covid-automata hivatalos változata, ami az életünket, lehetőségeinket szabályozza, és nyilvánvalóvá vált, hogy továbbra is túlnyomóan csak zöld meg néhány narancssárga régiója lesz az országnak. Ez utóbbi csoportba azonban a mostani 9 helyett már 12 járás foglal helyet. Bizonyára tompítja a fertőzés terjedését, hogy Szlovákia egész területén kötelező a szájmaszk hordása a beltereken, és ebben a "versenyszámban" lakosságarányosan Európában a harmadik legkedvezőbb eredményt tudjuk felmutatni. De önmagunkhoz képest látni, hogy egyre több fertőzöttet szűrnek ki a tesztelő állomásokon. Június eleje óta szerdán már másodszor haladta meg a százat a PCR-teszttel azonosított új koronvírus-fertőzöttek napi száma. És a kegyetlennek tartott delta variáns mindent visz.

Szanaszét repkedtek ma a bankjegyek

De ha be vagyunk oltva, akkor olyan nagy baj nem lehet. Ráadásul még egy kis zsebpénz is ütheti a markunkat, ha az injekciózást követően regisztrálunk Igor Matovič játékába. Hiszen nagyban pörög a vakcinalottó, amelyiknek már több tucat csallóközi polgár lehetett a kedvezményezettje. Ma például 10 ezer embert sorsoltak ki, akik fejenként 100 eurós nyereményt vághattak zsebre, és csomó magyar keresztnevű nyertest találni a pénzügyminisztérium honlapján. Nem is csoda, hiszen a Dunaszerdahelyi járás a főváros után a leginkább beoltott régió. És mivel többször is lehet nyerni, csak bátorítani tudjuk a kedves olvasóinkat, vegyük ki a pénzünket a közösből: nosza, rajta, Árpádok és Zsomborok, Ibolyák és Emesék!

Sulík lassan becserkészheti hátulról Pellegrinit

Ezzel az össznépi nyereményesővel sem lett azonban népszerűbb az OĽaNO vezére. Szerdán kijött a legfrisebb közvélemény-kutatási eredmény, ami szerint a pénzügyminiszter pártja ismét lemaradt a dobogóról. Már Peter Pellegriniék is bezuhantak 20 százalék alá, de ezzel is magasan a legnépszerűbb tömörülés a Hlas. Richard Sulík szépen tartja magát a második helyen, egyedüli kormánypártként izmosodott is kissé, majdnem 15 százalékra pumpálva fel magát. Robert Fico hithű követőinek a tábora meg csak nem akar 11 százalék alá kúszni. Ami meg a magyar igazságot illeti, a Szövetség kereken 3, 3 százalékra tarthatna számot. De csüggedni nincs ok, tudjuk, hogy innét szép nyerni.

Menekül a maffiózó

Meg mondjuk Horvátországból. Hiszen kiderült, hogy menekültkérelmet adott be a balkáni országban a szökésben lévő szlovák maffiózó, a Takáč-bandához köthető Matej Zeman. Egyszerűen félti az életét, meg óvni akarja a családját az a tag, akit tanúvallomások manipulálásával gyanúsít a rendőrség. Nem szokványos dolog európai uniós állampolgárként EU-s tagállam védelmét kérni, de legalább némi időt nyerhet azzal, ha ott marad, amíg lehet.

Drágulhat az áram

Valószínűleg ennek a Zemannak nincsenek filléres gondjai, és nem azért menekül Szlovákiából, mert megneszelte, hogy 2022-ben jelentősen drágulhat a háztartások számára a villanyáram. Az Árszabályozási Hivatal vezetője ugyanis arra figyelmeztet, hogy jövőre a lakossági áram ára akár 15 %-al is emelkedhet, mert a tőzsdei áremelkedés megállíthatatlannak tűnik.

Sikeres menekülés a káoszból

Akár csak a Szlovák Fegyveres Erők légi erejének repülőgépe, amelyik egy sikeres evakuációs műveletet követően elhagyta a káoszba fulladt Afganisztán légterét és ezekben az órákban érkezhet meg haza. Hogy pontosan milyen missziót hajtottak végre a szlovák katonák, az csütörtökön derülhet ki. Legalábbis a védelmi miniszter ezt ígérte. És nincs okunk azt feltételezni, hogy a sikert megpróbálják eltitkolni.

Sidó Árpád