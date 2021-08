LÉNYEG: Arany Szent István, ezüst turul – cirkusz és 350 forintos „szent Borsodi” is volt az augusztus 20-i államünnepen; a Szövetség ugyan nem koszorúzott, viszont alakulgat

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Ugyan idén nem koszorúztak közösen az MKP, a Híd és az Összefogás elnökei, mint tették at tavaly a Komáromi Nyilatkozat aláírása után, de talán elmozdult a holtpontról a Szövetség szekere. Budapesten a korábbiaknál is nagyobb szabású Szent István napot tartott az Orbán-kabinet, Robert Kaliňák volt belügyminiszter pedig már mindent bevet magyarázkodásként.

Arany Szent István, ezüst turul

„Fényesre” sikerült a Szent István napi budapesti felvonulás az Andrássy úton, volt arany Szent István szobor, Szent Koronát ábrázoló installáció, ezüst turul és csodaszarvas, sámánok, táltosok, tetováltra festett félmeztelen férfiak és még a Szent Jobbot is körbe vitték.

Mindenki megkapta tehát amit akart: aki attól érzi jól magát, hogy egy ezer(?) éves levágott kézhez fohászkodik, megtehette, az is megkapta a magáét, akinek a totemállat a kedvence, dobos, szarvasagancsos (vagy őzagancsos?) sámánokkal, és aki a félmeztelen férfiakat szereti hosszú szoknyában vagy a szép nőket rövid szoknyában, az is jól szórakozhatott.

Délelőtt a sámánoknak tapsoltak, délután elmentek a misére a Szent István Bazilikába. Volt tehát cirkusz, a kenyeret pedig a 350 forintos szent sörrel Szent István Nap sörével (csapolt Borsodi) helyettesítették. Vagyis semmi különös, csak egy választási év előtti Szent István nap, sok milliárd forintból.

Alakulgat a Szövetség

Mintha elindulni látszana azonban az MKP, a Híd és az Összefogás „közös szekere”, a Szövetség. Ha igazak a háttérben halkan mondott hírek, akkor talán szeptember végéig összeállhat a három párt, ha Isten – és Berényi – is úgy akarja, pontosabban ha ez utóbbi nem fúrja meg. Igaz, épp egy évvel ezelőtt még karácsonyra ígérték – legalábbis a Híd optimista elnöke, Sólymos László – a megegyezést, de még így sem késő, a kormánykoalíció még nem bomlott fel, parlamenti választásra még nem kell készülni.

Az MKP közgyűléséig – és még azon is – ugyan sok minden történhet még, de ezt a „szenvedést” már le kellene zárni vagy így, vagy úgy.

Persze azzal sem oldódik meg minden egy csapásra, ha ezt a három formációt ezután egy néven emlegetik majd. Hogy nincs minden rendben a három párt közül, azt az is mutatja, hogy nem sikerült összehozniuk egy közös pártelnöki koszorúzást sem a dél-szlovákiai falvakban felállított sok száz Szent István szobor valamelyikénél. A valódi munka az új párt megalakulása után kezdődik, ha komolyan gondolják a szlovákiai magyarság képviseletét, akkor – közösen – neki kell állniuk dolgozni.

Kaliňák, a láncdohányos

A szlovák politikára azt is mondhatnánk, hogy semmi új nem történik. Hol az egyik volt smeres minisztert hallgatja ki a rendőrség, hol a másikat, előbb Peter Kažimír volt pénzügyminisztert, a jegybank elnökét, majd Robert Kaliňák volt belügyminisztert hívja a NAKA. Ez nálunk már megszokott. Viszont legalább szórakozhatunk a vallomásaikon: Kaliňákról most megtudtuk, hogy valódi láncdohányos, de annyira, hogy egy percre sem teszi le a bagót, ezért nem tud lemenni például egy borospincébe se, még a Radošinába sem, mert ott nem lehet dohányozni.

Ezért nem találkozhatott a Bödör-maffia már rács mögött lévő egykori tagjaival, vagy éppen Dušan Kováčik volt speciális ügyésszel sem, akik pedig szívesen jártak oda.

Az antivaxerek „eszén” nehéz túljárni

A közegészségügyi hivatal nyilvánosságra hozta, hogy a januártól kórházban kezelt COVID-páciensek közül hány volt beoltva: az összes kezelt beteg 3,1 százaléka, a 16117 közül 508. Természetesen így ömlesztve sem érdektelen ez a szám, de azért azt tudni kellene hozzá, hogy a kezdetben nagyon alacsony volt az oltottak száma – még ma sem magas – tehát nem lehet azon csodálkozni, hogy a betegek többsége oltatlan. Viszont megígérték, hogy hamarosan nyilvánosságra hozzák az adatokat az oltottak arányával párosítva, így már sokkal érdekesebb lesz. Azt azonban más országok tapasztalataiból tudjuk, hogy a kórházba kerülő COVID-betegek túlnyomó része oltatlan, még ott is, ahol az átoltottság magas.

Persze ezzel a legelszántabb oltáselleneseket biztosan nem lehet meggyőzni, ők azok, akik minden mögött összeesküvést sejtenek. Így járt ezzel szegény Tibor is, aki jóhiszeműen vállalta, hogy elmondja: az oltás halasztgatása miatt került kórházba és oxigénterápiára volt szüksége. Ugyan egy hét múlva kiengedték, de mivel már gyógyultan is feltett magáról egy képet, sok antivaxer rögtön „rájött”, hogy ez is csak átverés, csak egy fizetett színész, aki eljátszotta, hogy rosszul van. Ráadásul még Tiborra is rászálltak.

