Németh Margit, illetve a koronavírus miatt elhunyt két jeles dunaszerdahelyi személyiség is Pro Urbe-díjat kapott

A koronavírus-járvány miatt a rendszerint áprilisban megtartandó Szent György Napok helyett idén is augusztus 20-ára, a magyar államalapítás és Szent István ünnepére tolódott a városi díjak átadása Dunaszerdahelyen. A járvány azonban nemcsak az ünnepség megtartásának időpontjára, de díjazottjainak személyén keresztül annak tartalmára is rányomta bélyegét. Ketten ugyanis azt in memoriam kapták meg a Pro Urbe-díjat.

„Fájdalmas és megrendítő hónapokon vagyunk túl, a mai ünnepségre is ráveti árnyékát a pár hónappal ezelőtt tomboló koronvírus-járvány, amely nagy mértékben megrendítette közösségünket, hiszen számos kiváló személyiségtől kellett búcsút vennünk”

– emlékeztetett a házigazda, Hájos Zoltán polgármester is nyitóbeszédében. Úgy véli azonban, hogy egy jobb jövő és könnyebb időszak reménye mindannyiunk lelkében megvan, és csak rajtunk múlik, hogy ezzel mit kezdünk.

„Tartalommá úgy tudjuk tenni a boldogabb jövő reményét, ha a jelenlegi koronavírusos közegben megőrizzük hidegvérünket, nem ragadtatjuk el magunkat a szociális hálókon terjesztett rémhírek következtében, felelősségteljesen viselkedünk, hogy ne fertőzzük meg a családtagjainkat, idős rokonainkat, munkatársainkat, ismerőseinket” – fogalmazott. Biztatott mindenkit az oltásra, hiszen úgy véli, a 2020 előtti időszak visszatérésének reménye ebben rejlik.

„Aki hasonló szabadságban és megkötöttségek néklkül szeretne élni, mint azelőtt, részt venni a családi, kulturális és sportrendezvényeken, oltassa be magát, ha az egészsége engedi. Így segíthetünk magunkon, egymáson, közösségünkön” – hangsúlyozta a polgármester.

Leszögezte, hogy ezen a napon ugyanakkor ünnepelni jöttek, mégpedig azok életét, akik sokat tettek a városért. „Kérem, fogadják mindnyájukat példaképként, hogy érdemes közösségünkért, városunkért dolgozni, cselekedni” – mondta.

Ilyen személyiség Németh Margit pszichológus, egyetemi oktató, a Katedra Alapítvány kuratóriumának elnöke, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet alapító tagja. Méltatásában elmondták, hogy mai napig aktív számos területen, egyetemi oktató a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán. Németh Margit szakmai vonalon és a családon kívül közéleti szerepeket is vállalt. Sokrétű tevékenységet folytatott a Csallóköz Barátainak Körében, valamint a Szerdahelyi Kaszinóval bekapcsolódott a Szent György-napok szervezésébe, de számos más területen is elősegítette Dunaszerdahely város hírnevének öregbítését. 17 éven keresztül volt a Dunaszerdahelyi Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó Központ igazgatója. 1989 után önkormányzati képviselő is volt Dunaszerdahelyen, 1999-től pedig a Járási Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal igazgatója volt, időközben pszichológiát is oktatott a Selye János egyetemen, 2006-tól pedig a dunaszerdahelyi gyógypedagógiai tanácsadó pszichológusa volt.

„Általában az volt a jellemző az életemre, hogy én adtam, (...) és mindig az vezérelt, hogy olyan dolgokat tudjak adni az embereknek, amelyek valójában egy kicsit könnyebbé teszik saját problémáik megoldását, és higgyék el, nincs annál nagyobb öröm, mint mikor megállít az utcán valaki, és azt mondja, hogy nagyon szépen köszöni a tíz évvel ezelőtti előadást vagy mást, mert neki az megváltoztatta az életét. Kell ennél több?”

– fejtette ki köszönőbeszédében. Elmondta azt is, hogy nagyon szerencsésnek tartja magát, „mert egész életemben azt csinálhattam, amit imádok csinálni, emberekkel dolgozni, embereknek adni, segíteni, figyelni rájuk, elfogadni őket, szeretni őket”.

Amint azt Hájos Zoltán beszédében is említette, a járvány a helyi közösség életére is rányomta bélyegét, ugyanis két jeles személyiség is a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt hunyt el idén. Huszár László művelődésszervező, a szlovákiai magyar kultúraszervezés egyik legjelesebb alakja, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, a Gyurcsó István-díj és a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetettje , illetve Kornfeld Tibor, a dunaszerdahelyi zsidó hitközség vezetője, a dunaszerdahelyi zsidóság, illetve a város krónikása, korábban a Dunaszerdahelyi Idősotthon vezetője in memoriam Pro Urbe-díjban részesült.

„Pályája és életútja is városunk jeles személyiségeinek pantheonjába emeli” – említették Huszár László méltatásában. 2008-ban megkapta a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) díját, 2015-ben a Csallóköz Kultúrájáért Díjat, 2018-ban pedig a Gyurcsó István Díjat, és a Magyar Arany Érdemkeresztet. Hosszú évekig tevékenykedett a Csemadok kötelékében, éltetője a Duna Menti Tavasz, az Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny vagy a Bíborpiros szép rózsa országos népzenei vetélkedőknek, 2013-as megalakulásától haláláig pedig a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója volt. Az utóbbi években elkezdte a felvidéki magyar értékek gyűjtését és adatbázisba rendezését, elindította a Felvidéki Értéktár mozgalmat.

A vegyészmérnöki végzettséggel rendelkezett Kornfeld Tibort az egyik legnagyobb formátumú „régi dunaszerdahelyiként” , igazi lokálpatriótaként mutatták be. Nagyapja, Kornfeld Ármin egykor Dunaszerdahely alpolgármestere volt, 1944-ben, a holokauszt idején gyilkolták meg. Édesapja, Kornfeld Ferenc ugyancsak a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség jeles egyénisége volt hosszú évtizedeken keresztül.

Óriási érdemeket szerzett abban, hogy 2014-ben felavathatták a dunaszerdahelyi zsidó temetőben a holokauszt emlékművet, emellett ugyanebben az évben jelent meg a dunaszerdahelyi zsidósággal foglalkozó helytörténeti könyve, Volt egyszer egy zsidó város, Dunaszerdahely címmel. 2019-ben a könyv bővített kiadását mutatták be.

2018-ban kezdeményezte az első, ún. botlatókövek kihelyezését, melyek arra emlékeztetik a járókelőket a város különböző pontjain, hol éltek a holokauszt idején elhurcolt zsidók. A következő évben tucatnyi hasonló botlatókő kihelyezését kezdeményezték további, dunaszerdahelyi gyökerű zsidó családok.

