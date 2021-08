„Sok millió polgár tervei és elképzelései semmisültek meg" - Kollár is megemlékezett az 1968-as eseményekről

A megszállásra, de minden olyan eseményre is, amelyek alapvetően befolyásolták a jelenünkhöz vezető utat, emlékezniük kell Szlovákia polgárainak, nyilatkozta a parlament elnöke Boris Kollár az 1968-as eseményekre emlékezve.

TASR

Elmondta, hogy a világ legutóbbi eseményei is azt mutatják, hogy a katonai erőt alkalmazó megoldások nem képesek tartósan megakadályozni a fejlődést. Kollár szerint a csehszlovákiai folyamat, amely megelőzte a Varsói Szerződés csapatainak invázióját, nem véletlenül következett be. „Ez a szocialista rendszer gazdasági kudarcának eredménye, amelyet a köztársaságban a kommunisták vezettek be az 1948 -as puccs után. De nem csak ezt. A rezsim más társadalmi problémákat sem tudott megoldani. Mégpedig a szlovákok és a csehek közötti kapcsolatokat,vagy az intelligencia helyét és szerepét a társadalomban“ – hangzottak el Kollár szavai.

„Ma apáink és nagyapáink elkeserítő múltjának 53. évfordulójáról emlékezünk meg, amely 38 szlovákiai és 70 cseh polgár életét tette tönkre“ – mondta a parlament vezetője. Mint később kijelentette, Csehszlovákia vezetőit ekkor erős politikai nyomás nehezítette a civil társadalom részéről, amely lelkesen foganatosította a demokratizálási intézkedéseket, és elutasította a reformok leállítására vonatkozó követeléseket. „Végül elvesztették türelmüket, és Moszkvában a négy szocialista állam hadseregével együtt a sötétség leple alatt katonákkal fojtották el Csehszlovákia népeinek reményeit“ – tette hozzá.

A katonai invázió azonban - állítja - nemcsak ennek a 108 embernek az életét tette tönkre. „Sok ezer és millió polgár tervei és elképzelései semmisültek meg. A reformok helyett merev normalizációs rendszer uralkodott, amely több mint 20 évre lelassította a társadalmi, politikai és gazdasági fejlődést“ – jegyezte meg.

Hozzátette: a reformok több mint két évtizedig tartó leállítása 1989 után sokkal nehezebbé tette a lakosság számára azok végrehajtását. „A világ legutóbbi eseményei is azt mutatják, hogy a katonai erőt alkalmazó megoldások nem képesek véglegesen megakadályozni az objektív jellegű fejlődést“ - mondta Kollár.

