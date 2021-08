Újabb támadó távozott Dunaszerdahelyről, egykori válogatott védővel erősített a Spartak – átigazolások a Fortuna Ligában

Az elmúlt két hétben tartaléklángon égtek a Fortuna Liga csapatai az átigazolási piacon – kevés, de annál izgalmasabb transzfer történt ebben az időszakban.

Eric Ramirez távozásával eleve csatárgondokkal küzdött a DAC, most viszont a szezon eddigi négy bajnokiján két gólig jutó Abdulrahman Taiwo is távozott: a 23 éves nigériai támadó a dán Sönderjyske csapatához igazolt. Az átigazolási díjat nem hozták nyilvánosságra. Taiwo 2019 januárjában érkezett Nyitráról Dunaszerdahelyre, két és fél év alatt pedig a cseh Karviná és a Michalovce csapatában is megfordult kölcsönben. Sárga-kék színben 32 bajnokin lépett pályára, ezeken 10 gólt szerzett.

Szintén a DAC-hoz köthető, hogy korábbi magyar középpályása, a nyáron szerződése lejárta után távozó Vida Máté abban a Vasasban folytatja pályafutását, ahonnan 2018 nyarán Dunaszerdahelyre érkezett.

Ugyan idén decemberben lesz 37 éves, de így is komoly tapasztalatokkal érkezik Nagyszombatra a szlovák válogatott egykori oszlopos tagja, Martin Škrtel. A védő Trencsénben kezdte játékos pályafutását, ahonnan 2004-ben került az orosz Zenit együtteséhez. 2008-ban 10 millió euróért leigazolta a Liverpool, ahol nyolc évet töltött el. 2016-ban a Fenerbahce, három évvel később pedig az Atalanta érintésével a Basaksehir játékosa lett.

Utolsó tétmérkőzését tavaly decemberben játszotta, akkor ugyanis súlyos sérülést szenvedett, ami nemcsak a szezonjának, hanem a válogatottba való visszatérés lehetőségének is véget vetett. Januárban felbontotta szerződését a Basaksehirrel, azóta szabadon igazolható volt. Egyelőre viszont várnia kell nagyszombati debütálására, amíg sérüléséből teljesen fel nem épül.

Iráni középső védő távozott Sereďről, helyette viszont érkezett egy japán bal oldali mindenes, a második ligás Rohožníkhoz küldte tapasztalatot szerezni fiatal labdarúgóját, Alex Holubot a Ružomberok, a címvédő Slovan pedig Angliából hozott bal szélsőt Andre Green személyében. A 23 éves játékos az Aston Villa neveltje, de megfordult már a Portsmouth, a Preston és a Charlton együttesében is, most a Sheffield Wednesday-től érkezik Pozsonyba.



Az elmúlt két hét átigazolásai a Fortuna Ligában a Transfermarkt szerint:

