Elhunyt a legendás amerikai rockénekes

Meghalt Don Everly, az Everly Brothers együttes legendás amerikai énekese. A zenész szombaton hunyt el 84 éves korában.

Don Everly jobbra (Fotó: AP)

Az Everly Brothers olyan slágerekkel hódította meg a világot, mint a Bye, Bye,Love, a Wake Up, Little Susie és az All I Have To Do Is Dream. Don bátyja, Phil Everly, a duó másik tagja már 2014-ben, 74 éves korában elhunyt.

Az Everly Brothers nagy hatással volt olyan kortárs együttesekre, mint a Beatles, a Beach Boys vagy a Simon & Garfunkel.

Az Everly fivérek szülei is sikeres countryzenészek voltak. Az Everly Brothers legnagyobb slágerei az 1950-es és 1960-as években születtek, később a duó szétvált és csak tíz év szünet után, 1983-ban lépett ismét együtt színpadra.

Az Everly Brothers bekerült a Rock and Roll hírességek Csarnokába, és a Country Hírességek Csarnokába is.



(MTI)