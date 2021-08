A tökéletes kutyaház ismérvei

Ugyan még mindig sokan gondolkodnak úgy, hogy a kutyának nincs helye a lakásban, azért a kutyaházat már nem luxusnak, hanem alapfelszerelésnek kell tekintenünk a kertben tartott kedvenceknél. Az már viszont sokkal nagyobb kérdés, hogy milyen is az ideális kutyaház? Milyen extra felszereléseket érdemes bele tenni vagy tetetni? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő cikkben.

Mekkora méret az ideális?

Fontos, hogy a kutyaház igazodjon kedvencünk méreteihez, mivel a túl kicsi hely kényelmetlen, szűkös lehet, míg a túl nagy kutyaháznál a hőmérséklet lesz az a tényező, ami elronthatja az élményt. Akkor megfelelő egy kutyaház mérete, ha:

az ajtaja a kedvencünk marmagasságával megegyezik

belmagassága akkora, hogy a kutyus feje teteje éppen ne érje el

szélessége akkora, hogy a kutya meg tud benne kényelmesen fordulni. Ez kb. a testhosszal megegyező hosszúságot és ennek az értéknek a ⅔-át jelentő szélességet jelent.

A túlzó, elnagyolt belső méretek télen sok problémát okozhatnak, hiszen akkor az állat testének a melege nem tudja kellőképpen befűteni a kutyaházat. A túl nagy méretű ajtó gyors kihűléshez és huzathoz vezethet. Azoknál a kedvenceknél, akik fázósabbak vagy ízületi problémákra hajlamosak, tanácsos lehet egy PVC függönyt szerelni az ajtóra, hogy minél jobb legyen a ház hőtartó képessége.

A kölyökkutyáknál kicsit több körültekintést igényel a kutyaól kiválasztása. Ilyenkor megeshet, hogy váltásra is szükség lesz majd, ugyanis a komfortérzetét nem szolgálja egy pici kutyusnak egy, az indokoltnál akár ötször nagyobb ház.

Abban az esetben pedig, ha nem csupán egy, hanem két négylábú is ujjong a kertünkben, amint kitesszük a lábunkat az ajtón, akkor nem kell feltétlenül két külön kutyaházban gondolkoznunk. Amennyiben a kutyák jól kijönnek egymással, akkor egy dupla kutyaólnak biztosan örülnek, hiszen ez megadja a privát szféra nyújtotta örömöket és a közelség élményét egyaránt.

Fűtés a kutyaházban

Mostanra már nem is számít luxus felszereltségnek, ha a kutyaház infrafűtéssel is el van látva. Ebben az esetben viszont nagyon oda kell figyelni a kábelek elhelyezkedésére, nehogy a kutya véletlenül hozzáférjen és megrágja azt. Az infra filmmel egyébként nem csak a házat lehet fűteni, hanem kicsit rásegíthetünk vele a vizes tál hőmérsékletére is, hogy télen biztosan ne fagyjon be a víz a tálkába.

Hőszigetelés

A hőszigetelés a kutyaházak esetében nem csak a téli hidegek, hanem a nyári melegek miatt is ugyanolyan fontos. Így sokkal hamarabb befűti a kedvencünk hőmérséklete a belső teret és könnyebben meg is tartja azt télen. Nyáron pedig könnyebben kint tartja a meleget egy szigetelt ház.

(PR-cikk)