LÉNYEG: Továbbra is a Smer a leggazdagabb párt, de a „legvagyonosabb” párttagokat az OĽaNO-ban kell keresni

Robert Fico pártja volt a leggazdagabb 2020-ban Szlovákiában, de alig lemaradva követi őt Igor Matovič 45 tagú tömörülése, így az egy párttagra jutó pártvagyon az OLaNO-ban a legmagasabb. Az adóhivatal volt főnöke 50 ezret „talált” egy ajándéktáskában, a legalacsonyabb fizetésért dolgozók viszont jövőre már legalább 646 eurót kapnak majd. Emellett a Pfizer vakcinája megkapta a teljes jóváhagyást az FDA-tól.

A Smer a leggazdagabb, az OĽaNO-s a legvagyonosabb

A Smer volt a leggazdagabb politikai párt Szlovákiában 2020-ban, mintegy 11,5 millió eurós vagyona van, derül ki a pártok kötelező éves beszámolójából. Abban nincs semmi meglepő, hogy Robert Fico sokszoros korábbi kormányfő pártja a leggazdagabb, amely ugye a 2000-es években lenyelte az ingatlanokkal és egyéb vagyonnal legjobban ellátott, a 1989 előtti kommunista párt utódpártjának számító Demokratikus Baloldal Pártját (SDĽ) is. Több választást is megnyert, és az állami támogatást is a leadott szavazatok és a megszerzett mandátumok arányában kapják a pártok. Fico pártja esetében nem zárható egy kis „mellékes” sem – amilyen a pártelnök, olyan a párt.

A második helyezett azonban már kicsit nagyobb meglepetés.

Igaz, a legutóbbi választást az OĽaNO nyerte, és ezzel Igor Matovič pártja több mint 10 millió eurós állami támogatást kapott, de a közel 10 millió eurós vagyon akkor is szép „eredmény” egy 45 tagú párttól.

Habár lehet, hogy éppen az alacsony taglétszám az, ami segít „egyben tartani” a vagyont. Nem kell pártszékházat bérelni, nem kell regionális alkalmazottakat fizetni, regionális irodákban, a központ mindig ott van, ahol a pártelnök. Nem csoda, hogy egy év alatt 2,4 millióról 9,7 millióra tudott nőni a pártvagyon.

De azt is tudjuk, hogy a „legvagyonosabb” párttagokat az OĽaNO-ban kell keresni, hiszen a 45 emberre fejenként 217 ezer euró jut.

A munkaadók nyerték az idei minimálbérversenyt

Az egyszerű emberek azonban 2020-ban sem fognak olyan gyorsan gazdagodni, mint az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek pártja. A minimálbér jövőre a jelenlegi 623 euróról 646 euróra emelkedik, vagyis 23 eurós növekedést várhatunk. A szakszervezetek természetesen ennél jóval többet követeltek, 680 eurós minimálbért láttak volna legszívesebben, de a munkaadók ezzel nem értettek egyet, így marad a törvényben meghatározott „automata”, amely az átlagkereset – a két évvel korábbi – 57%-ban határozza meg a legalacsonyabb fizetést.

A jövő éves minimálbér meghatározásával befejeződött a szokásos éves bokszmeccs a szakszervezetek és a munkaadók között.

Az is megszokott, hogy ezt a meccset mindig az nyeri, aki jobb viszonyt ápol a háromoldalú érdekegyeztető tanács „harmadik oldalával”, vagyis a kormánnyal, aki amellett, hogy játékos is ebben a játszmában, néha bírói hatásköröket is kisajátít.

A korábbi ciklus idején többnyire a szakszervezetek voltak a nyerők, most inkább a munkaadóknak áll a zászló. Igaz, ők a 646-nál is kevesebbet szerettek volna, sőt, annak örülnének a legjobban, ha a kormány teljesen eltörölné a minimálbért.

Akinek 50 ezret „lopnak be” a táskájába

Hétfőn az is kiderült, hogy vannak olyan emberek is ebben az országban, akiknek nem kilopják a táskájából a pénzt, hanem belopják. Nem is keveset, 50 ezer eurót. Legalábbis ezt vallotta Lenka Wittenbergerová, a Pénzügyi Hatóság (FS), lánykori nevén az adóhivatal korábbi igazgatója.

Persze jó, ha az ember nem Pozsony-Ligetfalu valamelyik lepukkant részén sétálgat, hanem a River Parkban kávézik az adóhivatal egyik legnagyobb beszállítójával.

Így történhet, hogy vannak olyan szerencsés emberek, akik csak otthon veszik észre, hogy az ajándéktáska, amiről azt hitték, hogy csak egy sampon és egy tusfürdő van benne, még 50 ezer eurót is rejt.

Mivel azonban „elfelejtette” visszaadni a szerencsésen megtalált 50 ezret, most már nem is annyira szerencsés: korrupció miatt valószínűleg néhány évig csak a börtönben használhatja majd az ajándék tusfürdőt.

A Pfizer teljes jóváhagyást kapott az USA-ban

Az amerikai gyógyszerügynökség, az FDA hétfőn teljesen jóváhagyást adott a Pfizer/biontech vakcinának, vagyis azt most már nemcsek „egészségügyi veszélyhelyzetben” lehet alkalmazni. Az engedély a 16 éven felüliekre érvényes, a 12-16 évesek számára továbbra is a „veszélyhelyzeti” engedélyezés érvényes.

Az intézkedésnek az egyik gyakorlati jelentősége az, hogy tovább növelheti a bizalmat a készítmény iránt.

Egy felmérés szerint ugyanis az USA-ban az oltás beadásán gondolkodók 30 százaléka azért bizonytalan, mert az oltóanyagnak csak ideiglenes engedélye van. Kérdés, hogy a vakcina biztonságosságának ez az újabb megerősítése javítja-e majd itthon az oltási kedvet.

