Meghalt a UB40 zenekar szaxofonosa

Meghalt 62 éves korában Brian Travers, a UB40 brit reggae-zenekar alapítója, szaxofonosa, dalszerzője - írta a BBC hírportálja.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A banda Twitter-bejegyzése szerint Travers hosszú és hősies küzdelmet vívott a rákkal, vasárnap hunyt el családja körében. Két éve agydaganattal operálták, és a portál úgy tudja, idén újra megműtötték.

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY — UB40 (@UB40OFFICIAL) August 23, 2021

Travers szaxofonosként, szövegíróként és szervezőként is kulcsfontosságú tagja volt a zenekarnak, amelyet egy csapatnyi iskolatársával alapított az 1970-es évek végén. Nevüket a munkanélküli segélyért benyújtandó kérelem adatlapjáról (Unemployment Benefit Form 40) kölcsönözték.

"Mentünk segélyért, és valaki mondta az űrlap nevét, mi pedig mind azonnal tudtuk, hogy így fogjuk hívni a bandát"

- mesélte Travers a Telegraphnak 2010-ben.

A birminghami együttes első sikerét 1980-ban aratta a Food for Thought című számmal, amely a brit kislemez-sikerlista élére került. Ezt olyan slágerek követték, mint a Think It's Going to Rain Today, a One in Ten vagy a Red Red Wine és az I Got You Babe feldolgozása.

A zenekar az egész világon, így az Egyesült Államokban is sikert aratott, a Red Red Wine és az (I Can't Help) Falling in Love with You ott is listavezető lett. A világon mintegy 100 millió albumukat adták el.

Július elején Matt Doyle vette át a közelmúltban betegsége miatt visszavonult Duncan Campbell helyét az együttesben vezető énekesként.

(MTI)