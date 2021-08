220 millió eurójába került Szlovákiának az afganisztáni misszió, és Ficónak hiába nagy a szája

Robert Fico (Smer-SD) és Andrej Danko (SNS) is kemény szavakat használtak az afganisztáni misszió kapcsán, például a Nyugat, pontosabban az USA és a NATO kudarcaként aposztrofálják, ám néhány lényeges momentumot elhallgattak - írja az Aktuality.sk.

Robert Fico és Martin Glváč 2013-ban fogadják két, Afganisztánan meghalt szlovák katona koporsóját (Archív felvétel - Aktuality.sk)

Szlovákia 2002 óta vállalt szerepet az afganisztáni misszióban, az idei évig bezárólag pedig ez 220 millió eurónkba került. A pénz legnagyobb része (180 millió euró) a 2004-ben indult és 10 évig tartó ISAF misszióra ment el. A költségek mintegy felét, 113 millió eurót tettek ki a fizetések, 95 millió eurót pedig az anyagbeszerzés tette ki.

Az Aktuality.sk megkapta a honvédelmi minisztériumtól a költségek szétírását az egyes évekre.

Robert Fico a tálibok hatalomátvétele után azonnal minősíteni kezdte az elmúlt 20 évben ott elvégzett munkát.

"Egy, a tálibok által irányított radikális iszlám állam lesz belőle. Ez a NATO, mindenekelőtt pedig az USA 20 éves igyekezetének eredménye. (...) A helyzet azért ilyen súlyos, mert a NATO és az USA képtelenek voltak rendet teremteni a tálibok között egy hegyvidékes területen" - fogalmazott a volt kormányfő, akinek regnálása alatt nőtt meg az Afganisztánban állomásozó szlovák hadtest létszáma 70-ről 300-ra, és akinek a miniszterei alatt dőltek a rekordok az afganisztáni költségek terén.

Amikor ugyanis a védelmi minisztériumot a Smer által jelölt Jaroslav Baška vezette (2008-2010), az afganisztáni szlovák misszió költségei a háromszorosára, évi 8-ról 24 millióra nőttek. A legmagasabb összeget pedig akkor, 2012-ben költötték el, amikor a miniszter Martin Glváč volt. Ez akkor elérte a 37 millió eurót, és ez az összeg az abszolút rekord.

Negatívan áll most már az afganisztáni misszióhoz Andrej Danko SNS-elnök is, ugyanakkor arról ő sem beszélt, hogy a pártja által jelölt Peter Gajdoš alatt 18 millió eurót költöttek rá. És arról sem, hogy ugyan most állítja, Szlovákia másokkal szemben hosszú ideje képtelen a külföldi katonai misszióit hazai gazdasági előnyökre váltani, ez a kritika nem hagyta el a száját, míg az SNS adta a minisztert.

Más véleményen van ugyanakkor Ľubomír Galko, aki az SaS jelöltjeként volt védelmi miniszter. Szerinte az összes olyan külföldi misszió közül, ahol a szlovák katonák válságmenedzselésben vesznek részt, az afganisztáni jelentette a legértékesebb tapasztalatot. "Egy nagyon bonyolult és nehéz műveletről volt szó, amely során a katonáink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatokat szereztek. Egy rendvédelmi vagy megfigyelési célú küldetés nem jelenti ugyanezt" - vélekedett.

(Aktuality.sk)